Asian puolesta pitkään taistelleet savitaipalelaiset aikovat järjestää juhlat, kun Myttiömäen mutkat saadaan vihdoinkin suoriksi

Kyllä tässä pitää juhlat järjestää ja kutsua paikalle kaikki, jotka ovat olleet edesauttamassa tieremontin toteutumista. Näin tuumii savitaipalelainen eläkkeellä jäänyt kuljetusyrittäjä Veijo Kylliäinen, joka on taistellut jo pari vuosikymmentä Myttiömäen perusparannuksen puolesta.

Nyt se on vihdoinkin totta. Myttiömäen perusparannus Mikkelintiellä valtatie 13 varressa käynnistyy ensi vuonna. Kohde on mukana hallituksen budjettiesityksessä vuodelle 2020.

Pro Valtatie 13 perustettiin vuoden 2006 kuolonkolarin jälkeen

Linkkitorninmäkenäkin tunnetussa paikassa on jyrkkää nousua, kaarteita ja huono näkyvyys. Se on vaarallinen erityisesti talvella. Paikassa on sattunut kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.

— Paikalliset ovat kuunnelleet Viiruntien risteyksessä tuleeko rekkoja, ja ovat jääneet odottamaan, jos niitä on ollut tulossa. On tämä sellainen vaaranpaikka, Kylliäinen kuvailee.

Veijo Kylliäinen oli mukana perustamassa Pro Valtatie 13 —liikettä vuonna 2006 sattuneen kuolonkolarin jälkeen.

Pro Valtatie 13 on tehnyt kovasti hommia saadakseen valtion rahakirstujen vartijat ymmärtämään, kuinka tähdellisestä tieremontista on kyse. Vuosien varrella liikkeen jäsenet ovat tavanneet lukuisia ministereitä ja muita päättäjiä.

— Olemme tavanneet viisi ministeriä, Kylliäinen laskeskelee.

Viimeksi viime keväänä Savitaipaleella ja Ristiinassa vieraili liikenneministeri Anne Berner (kesk.).

— Jo ennen Pro Valtatie 13:a kävimme tapaamassa Kouvolassa silloista liikenneministeri Kimmo Sasia 1990-luvun lopussa, Kylliäinen kertoo.

Pro Valtatie 13 on järjestänyt seminaareja, kerännyt nimiä adresseihin ja kyydittänyt kansanedustajia, ministereitä ja muita päättäjiä pitkin mutkaista tietä.

Savitaipaleen kunnanjohtajien Tapio Iso-Mustajärven ja Kimmo Kainulaisen kanssa Pro Valtatie 13 on tehnyt paljon yhteistyötä.

Kai Skyttä Kauan odotettu Myttiömäen remontti alkaa ensi vuonna.

Koko Valtatie 13:n remonttia saadaan odottaa, arvelee Kylliäinen

Kylliäinen kuljetti lähes 50 vuotta puutavaraa Mikkelintiellä. Hänen mielestään koko tieosuus Lappeenrannan Iitiästä Ristiinaan olisi korjaamisen tarpeessa.

— Hyvä, että nyt saatiin alku remonteille.

Kylliäinen ei ole kovin toiveikas sen suhteen, että remontti saisi pian jatkoa. Hän arvelee, että Valtatie 13 jää ratahankkeiden jalkoihin.