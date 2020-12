Yksityiset sote-yritykset haluavat Eksotelta korvauksia suojamaskikuluista: Eksote ei halua maksaa – Maakunnassa noin 100 alan yritystä, yksittäiset laskut tuhansia euroja

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten ja yksityisten sote-yritysten välille on kehkeytymässä kiistaa suojamaskien ja muiden koronaturvallisuutta lisäävien varusteiden korvaamisesta.

Eteläkarjalaiset yksityiset sote-yritykset ovat jo hakeneet syksyn aikana korvauksia maskien käytöstä johtuviin kuluihinsa.

Lisäksi osa yksityisistä palveluntuottajista on esittänyt hinnankorotusta Eksoten kanssa solmittuihin sopimuksiin perustellen niitä lisääntyneillä suojavarustekustannuksilla.

Tähän mennessä yksittäisten korvauspyyntöjen summat ovat olleet tuhansien eurojen luokkaa.

Eksoten toimitusjohtaja Timo Sakselan marraskuussa tekemän päätöksen mukaan Eksote ei aio korvata yksityisten yritysten maskikustannuksia.

– Sopimusten mukaan Eksote ei palvelun tilaajana ole vastuussa kyseisistä kustannuksista. Palveluntuottajien vastuulla on hankkia suojaimet ja käyttää niitä ohjeiden mukaisesti osana laadukasta ja asiakkaille turvallista palvelua, Sakselan päätöstä perustellaan.

Kiista koskee koko maata

Kiistaa ei ole vain Etelä-Karjalassa, sillä sama ongelma on ollut esillä muissakin sote-piireissä, myös Etelä-Karjalan naapurimaakunnissa.

Suomen Yrittäjät on tällä viikolla lähestynyt maan hallitusta.

Yrittäjät haluaa, että valtio velvoittaisi kuntia ja sairaanhoitopiirejä huolehtimaan omasta osuudestaan korvata järjestämisvastuullaan olevien ostopalvelujen potilasturvallisuudesta sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti.

Samalla ne esittävät, että kunnat ja sairaanhoitopiirit korvaavat koronaepidemiasta aiheutuneet kustannukset yksityisille palveluntuottajille ministeriön suositusten mukaisesti.

Yrittäjät viittaa sosiaali- ja terveysministeriön huhtikuussa ja kesäkuussa antamiin ohjeisiin.

Ohjeista huolimatta lakisääteistä velvoitetta sairaanhoitopiireillä ei ole.

Kesäkuussa annetun ohjeistuksen mukaan kustannusten korvaaminen perustuu palvelun yritysten ja sairaanhoitopiirien välisiin sopimuksiin. Suoraa korvausvelvoitetta siinä ei ole.

Oikeustoimet mahdollisia

Etelä-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Jami Holtari sanoo, että pandemian venyessä yksityiset sote-yritykset ovat olleet huolissaan koronan mukana kasvaneista kustannuksista esimerkiksi maskien käyttöön liittyvien suositusten ja muiden terveysturvallisuusohjeiden vuoksi.

– Yrittäjät kaipaavat samalla tavalla kompensaatioita, kuin valtio antaa kunnille koronakustannuksiin, Holtari huomauttaa.

Yrittäjäjärjestössä on myös valmiuksia oikeustoimille, samoin suuremmissa yrityksissä.

– Jos sellaisia tulee Etelä-Karjalassa, myös me olemme valmiita tukemaan yrityksiämme oikeustoimissa, Holtari sanoo.

Saksela muistutti torstaina, että Eksotelle aiheutuneita koronamenoja ei ole korvattu täysimääräisesti.

Imatra ja Lappeenranta ovat ohjanneet päätöksillään valtiolta saamiaan valtionosuuksien ja verotulomenetyksien korvauksia Eksotelle.

Anu Kiljunen Eksoten toimitusjohtaja Timo Sakselan mukaan päätös voi vielä muuttua, jos jotain uutta ilmenee. Hän odottaa, että oikausvaatimuksia kielteisestä maskien korvausvauspäätöksestä on tulossa lisää joulukuun aikana.

Päätös voi vielä muuttua

Asia on akuuttivaiheessa Etelä-Karjalassa juuri nyt, sillä Eksote on jo saanut useampia oikaisuvaatimuksia toimitusjohtaja Sakselan päätöksestä. Lisää on tulossa, sillä yksityisiä sote-yrityksiä Etelä-Karjalassa on noin sata.

Mukana on pienempiä paikallisia yrityksiä, mutta myös alan jättejä aina Attendoa ja Esperi Carea myöten.

– Päätöksestä voi jättää oikaisuvaatimuksen 28.12.2020 mennessä. Sen jälkeen tiedämme tarkemmin oikaisuvaatimusten määrän ja vaaditun korvaussumman, sanoo Eksoten lakimies Mari Kähkönen.

Yrittäjiä ei haluta kiusata

Kähkönen sanoo, että Eksote kävi asiasta keskusteluja Etelä-Savon Essoten, Pohjois-Karjalan Siun soten ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa ennen omaa päätöstään.

Nelikolla on sama linja ja esimerkiksi Etelä-Savossa korjausvaatimuksia on jo esitetty samaan tapaan kuin Etelä-Karjalassa.

– Me emme halua kiusata yrityksiä, emmekä paikata kassaamme yksityisten yritysten kustannuksella. Me tarvitsemme yrittäjiä, Eksoten toimitusjohtaja Timo Saksela sanoo.

Hän muistuttaa, että päätös voi myös muuttua, jos uutta ilmenee myöhemmin.

– Kaiken kaikkiaan tämä on ongelmallinen asia. Miten kulut todennetaan ja ovatko esimerkiksi kaikki maskikulut juuri meidän asiakkailtamme, Saksela sanoo.