Aleksanteri Ahola-Valo joutui kokemaan ja näkemään väkivaltaa ja muuta pahaa, mutta katkeroitumisen sijaan yritti kehittää paremmaksi sekä maailmaa että itseään– Etelä-Karjalan taidemuseon uusi näyttely esittelee huiman persoonan

Taiteilija Aleksanteri Ahola-Valo oli poikkeuksellinen ja hämmästyttävä ihminen, jonka elämä on jälkikäteen tarkasteluna kuin huima jännityskertomus. Kauheistakin kokemuksista huolimatta hän pystyi lapsuudesta asti säilyttämään toimintakykynsä ja optimistisuutensa ja pyrki itse toimimaan niin, että maailmasta tulisi parempi, valoisampi paikka.

– Jopa niin, että hän halusi lisätä valo-sanan nimeensä. Alun perin hänen sukunimensä oli pelkkä Ahola, taiteen tohtori Jouni Kiiskinen kertoo.

Nyt Ahola-Valon taiteeseen ja vaiheisiin voi tutustua Lappeenrannan taidemuseon uudessa näyttelyssä, joka on Kiiskisen suunnittelema.

Anu Kiljunen Aleksanteri Ahola-Valon varhaisimmissa teoksissa on nähtävissä hänen vaikeita kokemuksiaan.

Äidin kuolema muutti kaiken

Aleksanteri Ahola-Valo syntyi vuonna 1900 Impilahdella Laatokan rannalla. Elämän ensimmäinen suuri vastoinkäyminen tapahtui kuitenkin jo paria vuotta myöhemmin, kun Aleksanterin äiti toisen lapsen saatuaan sairastui ja kuoli.

Elämästä tuli kovaa, kun isä Pekka Ahola jäi poikien kanssa yksin. Perhe oli muuttanut Pietariin, jossa Pekka Ahola yritti nuohoojana hankkia lapsilleen elantoa. Isän ollessa työkeikoilla pojat joutuivat milloin mihinkin hoitopaikkaan, joissa lasten kohtelu oli ajoittain julmaa.

Elettiin muutenkin julmia aikoja, ja lapset joutuivat näkemään kauheita asioita. Aleksanteri Ahola-Valo kertoi myöhemmin, miten hän viisivuotiaana Pietarissa oli paikalla todistamassa verilöylyä. Talvipalatsille oli saapumassa uskonnollinen kulkue, jonka tavoite oli pyytää tsaarilta apua köyhille. Tsaarin joukot ryhtyivät kuitenkin tulittamaan kulkuetta, ja myös moni Aleksanteri Aholan ystävä sai osuman.

Jouni Kiiskinen osoittaa näyttelyssä olevaa teosta, johon Ahola-Valo myöhemmin ikuisti näkemänsä.

– Oman arvionsa mukaan verisunnuntai muutti ratkaisevasti hänen persoonallisuuttaan, Kiiskinen sanoo.

Poika vakavoitui ja päätti tehdä kaikkensa, että aikuisten väkivaltainen hulluus loppuisi. Aleksanteri vastusti muun muassa aikuisten tekopyhää uskonnollisuutta, lihansyöntiä, lapsiin kohdistuvaa vallankäyttöä ja viinan väärinkäyttöä.

Anu Kiljunen Aleksanteri Ahola-Valon tummat teokset muuttuivat myöhemmässä elämänvaiheessa valoisemmiksi.

Karkotus Inkeriin

Aleksanterin ollessa seitsemänvuotias suomalaisperhe karkotettiin Inkeriin. Tämä kuitenkin kääntyi lopulta pojan eduksi. Hänen isänsä Pekka Ahola oli sivistynyt ja valveutunut mies, joka oli huomannut poikansa lahjakkuuden. Hän sai järjestettyä pojan lääkäri ja intellektuelli Lydmila Kušminan yksityisopetukseen.

Kušminasta tuli Aleksanterille äidin korvike, mutta myös poikkeuksellisen viisas ja edistyksellinen opettaja.

– Jo alle 10-vuotiaana Aleksanteri opiskeli lääketiedettä, kieliä ja ylipäätään tieteellistä ajattelua, Kiiskinen kertoo.

Yhdeksi selviytymiskeinoksi hän antoi pojalle päiväkirjan, johon kehotti kirjaamaan ylös havaintojaan ja tuntojaan. Aleksanteri teki työn niin tunnollisesti ja tarkkasilmäisesti, että päiväkirja ei kerro vain yhden pojan, vaan koko paikkakunnan lapsiyhteisöstä. Aleksanteri Ahola-Valon johdolla lapset perustivat oman koulun ja ryhtyivät parantamaan maailmaa.

– Sitä kutsuttiin leikkikouluksi tsaarin viranomaisten hämäämiseksi, Jouni Kiiskinen kertoo.

Nuoren Aleksanteri Ahola-Valon pitämistä päiväkirjoista on julkaistu Koulupojan päiväkirjat -sarja, minkä lisäksi Kaija Juurikkala on tehnyt päiväkirjojen pohjalta elokuvan Valo.

Taiteilijana sai arvostusta

Vaikka Ahola-Valo piti aina itseään suomalaisena, nuorena aikuisena hän eli ja opiskeli Neuvostoliitossa ilman kosketusta Suomeen tai suomalaisiin.

Sen sijaan hän opiskeli taidekoulussa ja pyöri samoissa piireissä kuin muun muassa maailmankuulut Marc Chagall ja Kazimir Malevitš. Taiteilijana Ahola-Valon ura nousi huippuunsa, kun hän muutti Valko-Venäjälle Minskiin, missä Ahola-Valon ateljeeta pidettiin paikallisen taide-elämän keskuksena.

Onnekseen Ahola-Valo kuitenkin riitautui paikallisten kommunistien kanssa ja muutti Minskistä Moskovaan. Muuten taiteilijalle olisi saattanut käydä huonosti, sillä pian muuton jälkeen Minskissä alkoivat Stalinin vainot, jossa sivistyneistöä tuhottiin.

Neuvostoliitossa taide oli kuitenkin muuttunut kontrolloiduksi, kaavamaiseksi ja ahdasmieliseksi, mikä ei Ahola-Valolle sopinut.

Hän jätti taiteen ja heittäytyi intohimoisesti tutkimaan kasvatustiedettä ja kehittämään erilaisia oppimista tukevia huonekaluja ja tavaroita lapsille.

Suomalaisena Ahola-Valo tunsi kuitenkin olonsa turvattomaksi Stalinin Neuvostoliitossa ja pääsi Suomen kansalaisena lopulta pakenemaan Suomen lähetystön avulla viralliseen kotimaahansa.

Taas hän joutui kuitenkin pettymään. Neuvostoliitosta tulleena hänet teljettiin talvisodan aikana kolmeksi kuukaudeksi turvasäilöön. Ei ihme, että sodan jälkeen Ahola-Valon tie vei vuosikymmeniksi Ruotsiin.

Anu Kiljunen Itsekasvatusmenetelmään kuului seurata tarkoin mihin oma aika kului. Ahola-Valo teki sen 15 minuutin tarkkuudella.

Edistyksellinen itsekasvatusjärjestelmä

Yksi kiinnostavin osa näyttelyä kertoo Ahola-Valon kehittämästä itsekasvatusjärjestelmästä, jonka juuret juontuvat jo nuoruuteen.

Lapsuuden yksityisopettaja Lydmila Kušmina oli opettanut Aleksanterille humanistisia arvoja ja vahvistanut pojan tervettä itsetuntoa. Jo nuorena hän tunsi olevansa tiedemies, joka uskoi itseensä ja taitoihinsa.

Ahola-Valon tutkimuskohde oli hän itse. Hänen mielestään oli kehitettävissä keinoja, joilla ihminen voi itse ohjata omaa toimintaansa. Hän suunnitteli ja seurasi äärimmäisen tarkasti ajankäyttöään varmistaakseen, että käytti aikansa parhaalla mahdolliselle tavalla.

– Aika on ihmisen tärkein pääoma, oli Ahola-Valon yksi tärkeimmistä motoista.

Lisäksi Ahola-Valo piti muun muassa ihmissuhdekortistoa, johon merkitsi ylös, ketä oli tavannut, milloin, mitä oli tapahtunut ja mistä oli keskusteltu. Näin esimerkiksi ystävyyssuhteen laadusta ja tasapainosta pystyi jälkikäteen tekemään arvioita.

Ahola-Valo uskoi, että tällainen kontrolli ja järjestelmällinen itsekuri parantavat ihmisen mahdollisuutta moraaliseen kasvuun. Yksi hänen tunnuslauseistaan kuului:

– Meidän on luotava terveyttä ja terveyden kautta kauneutta. Meidän on luotava elämää, joka on itsessään taidetta.

Aleksanteri Ahola-Valo – Tie arvoelämään Lappeenrannan taidemuseossa 12.12–28.2.