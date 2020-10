Kylpylät täyttyvät syyslomalaisista koronatilanteesta huolimatta – Sitten kuitenkin hiljenee

Kylpylät houkuttavat syyslomalaisia pahenevasta koronatilanteesta huolimatta. Osassa kylpylähotelleista on jopa täyttä koulujen syyslomilla eli ensi ja sitä seuraavalla viikolla.

Esimerkiksi Holiday Clubin kohteissa on lokakuussa varauksia viime vuoden tahtiin.

– Meillä on hotelleissa vielä tilaa, osa loma-asunnoista on jo myyty loppuun. Uskon, että syyslomaviikolla käyttöaste on 85–100 prosenttia, Holiday Clubin palveluliiketoiminnan johtaja Marko Hiltunen sanoo.

Uutissuomalainen kysyi kylpylähotellien näkymistä Holiday Clubista, Scandic Hotelsista, S-ryhmästä sekä Suomalaiset kylpylät ja hyvinvointikeskukset -yhdistyksestä, johon kuuluu yhdeksän itsenäistä toimijaa eri puolilla maata.

Asiakasmääriä on rajoitettu kylpylöissä

Kylpylöissä noudatetaan viranomaisten koronaohjeita. Esimerkiksi asiakasmääriä on rajoitettu, jotta turvavälejä voidaan noudattaa.

Scandic Hotelsin viestintäpäällikön Johanna Uimosen mukaan ketjun kylpylähotelleissa on vielä tilaa syyslomalla alkuviikosta, mutta viikonloput ovat täyttymässä. S-ryhmästä kerrotaan, että ensi viikolla kylpylähotellien käyttöaste on noin 60 ja sitä seuraavalla viikolla 40 prosenttia.

– Suomalaisiin (yhdistyksemme) kylpylöihin on tulossa paljon väkeä syyslomaviikoille. Satunnaisia paikkoja on kuitenkin vielä jäljellä, kertoo Suomalaiset kylpylät ja hyvinvointikeskukset ry:n hallituksen puheenjohtaja Päivi Laine.

Sen sijaan loppuvuosi näyttää yhdistykseen kuuluvissa hotelleissa huomattavasti hiljaisemmalta.

Varauksista puuttuvat lähes kokonaan ulkomaalaiset matkailijat, ryhmämatkalaiset, kokousasiakkaat, yritystilaisuudet sekä pikkujoulut. Joissakin hotelleissa on työhyvinvointipalvelujen asiakkaita.

– Pääosin asiakkaat ovat tänä syksynä kotimaisia kylpylälomailijoita, mutta kukaan ei elä pelkästään kylpylävierailla, Laine sanoo.

Suomalaiset asiakkaat eivät pysty täyttämään ulkomaisten jättämää aukkoa

Laineen mukaan useissa kylpylähotelleissa loka–joulukuun liikevaihdon odotetaan putoavan noin 30 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta.

Holiday Clubissa ei uskota, että kotimaiset asiakkaat pystyvät täyttämään ulkomaalaisten jättämää aukkoa.

– Pohjoisessa ulkomaalaisten asiakkaiden osuus on ollut niin iso, ettemme sitä aukkoa saa kokonaan umpeen, mutta parhaamme teemme, Hiltunen arvioi.

S-ryhmän kylpylähotelleissa joulun ja uudenvuoden välisen viikon käyttöaste jää noin 40 prosenttiin, johtaja Nina Nieminen SOK:n matkailu- ja ravitsemuskaupan ketjuohjauksesta ennakoi.

Liikevaihto voi pudota jopa puolet viime vuodesta

Koko vuoden pudotukseen vaikuttaa erityisesti koronakevään sulkuaika, joka oli kylpyläyhdistyksen hotelleissa 2–3 kuukautta. Myös kesän kysynnällä on iso merkitys tulokseen.

Laineen mukaan kesä oli kylpyläyhdistyksen hotelleille monin paikoin hyvää aikaa muualla paitsi pääkaupunkiseudulla.

– Pahimmillaan koko vuoden liikevaihto voi pudota yksittäisellä toimijalla jopa 50 prosenttia viime vuodesta, Laine kertoo.

S-ryhmän kylpylähotellien liikevaihto putoaa tänä vuonna arviolta 30–40 prosenttia. Holiday Clubista ja Scandicista ei kommentoida liikevaihdon lukuja.

Osa kylpyläyhdistykseen kuuluvista hotelleista on irtisanonut työntekijöitään. Lomautukset ovat olleet laajoja ja pyörivät osaksi edelleen. Työntekijöitä on myös osa-aikaistettu, ja määräaikaiset ovat jääneet ilman jatkosopimuksia.

Hiltusen mukaan Holiday Clubissa ei ole irtisanottu työntekijöitä koronan vuoksi, Scandic ei kommentoi irtisanomisia. Molemmissa ketjuissa on kuitenkin ollut laajoja lomautuksia.

S-ryhmässä tilanteet ovat vaihdelleet osuuskauppakohtaisesti.

– Yleisellä tasolla voisi todeta, että hotelli- ja ravintola-alan henkilökunnalle on pyritty tarjoamaan korvaavaa työtä kussakin osuuskaupassa sen muissa toimipaikoissa, Nieminen kertoo.