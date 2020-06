Hyvän mielen jutut: Metsän tarina -elokuvasta tuttu Haarikon metsä halutaan kansallispuistoksi — Ruokolahden rajamailla kulkeva retkeilijä voi yhä tavata siellä kuukkelin

Haarikon metsä muuttuu vanhetessaan yhä kiehtovammaksi. Metsässä tallustaa suurpetoja ja tulevaisuudessa lohi ehkä nousee vielä kutemaan Raja-ojan rauhaan. Juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa alun perin 26.5.2018.

Julkaisemme juhannuksen aikaan valikoituja juttuja Etelä-Saimaan arkistosta. Etelä-Saimaan toimittajat ovat valinneet sellaisia arkistojuttuja, joista on jäänyt heille hyvä mieli.

Juttu Haarikon metsästä on julkaistu aiemmin Etelä-Saimaassa 26.5.2018.

Sääliksi käy jäkäläkalliota. Murskaantuneet varret vain pölisevät, kun ihmisjoukko samoaa syvemmälle Haarikon metsään. Pitkä kuiva kausi näkyy ja tuntuu luonnossa.

Etelä-Karjalan luonnonsuojeluliiton vt. aluepäällikkö Anna Vuori rauhoittelee huolestunutta jäkälän ystävää. Vanha metsä kyllä kestää 50 jalkaparin satunnaisen tallustelun; metsäkoneet tekisivät paljon pahempaa jälkeä.

Marleena Liikkanen Jääkauden pirstomat kalliot muodostavat mainioita suojapaikkoja sekä eläimille että ihmisille.

Tehometsätalous on pyrkinyt ulottamaan lonkeronsa myös Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon rajamailla sijaitseviin vanhoihin metsiin, mutta toistaiseksi pahimmat hakkuut on saatu torpattua. Rakovuorten jylhien kallioiden katveessa ymmärtää täysin, miksi Haarikon alueelle on esitetty kansallispuiston perustamista.

— Eikö ole kansallispuiston arvoiset maisemat, luontokuvaaja Hannu Siitonen toteaa jääkauden hiomia muotoja katsellessaan.

Luontoharrastajan aarreaitta

Hannu Siitonen johtaa metsäretkeläisiä ohi ilveksen pesän ja käpytikan kolon. Tässä kuvattiin jääpuikkoja Metsän tarina -dokumenttiin, vastapäisellä kalliolla soidinmetsot ottivat verissä päin mittaa toisistaan.

Siitonen on kulkenut Haarikon alueella yli 20 vuotta. Ensin hän kuvasi kuukkelia, myöhemmin erämaajärvillä pesivää kaakkuria. UPM:n ja Tornatorin metsistä muodostunut kokonaisuus on oikea luontoharrastajan aarreaitta.

Marleena Liikkanen Rako-oja etsii väylänsä kallioiden lomasta.

Keski-ikäiset muistavat Haarikon kaltaiset metsät lapsuudestaan, mutta nykynuorille elämys voi olla aivan uusi. Ehjässä sammalpatjassa ei näy traktorinjälkiä, jättimäinen haapa saa rapistua rauhassa lintujen kolopuuksi eikä jokaista kosteikkoa ole pyritty kesyttämään ojittamalla.

Mustikka ja metsätähti kukkivat, suopursun väkevä tuoksu sekoittuu hyttysmyrkyn lehahduksiin. Metsäviklo, mehiläishaukka, sirittäjä ja leppälintu protestoivat outoja kulkijoita.

Pohjalla virtaa puro

Kallioiden välissä kiemurtelee metrin levyinen Rako-oja. Pohja kuultaa ruskehtavan veden läpi. Valoisimpia paikkoja värittävät keltaiset rentukkatupsut.

— Ollaan Hiitolanjoen läntisillä latvavesillä. Kyseessä on potentiaalinen taimenjoki, Jari Kiljunen kertoo.

Lohikalojen pärske Rako-ojassa olisi monille toiveiden täyttymys. Kangaskosken voimalaitos estää kuitenkin toistaiseksi lohien nousun ylävesiin.

Marleena Liikkanen Kuukkeli kävi tervehtimässä metsäretkeläisiä.

Eläinkunnan kuninkaallisia elää toki jo nyt Haarikon metsissä. Kunnioitettavan kokoinen karvainen kakkakasa antaa tilaa parillekin tulkinnalle.

— Olisiko se susi vai karhu? Karhun jätökseksi tämä on pienenpuoleinen, Siitonen arvioi.

Tapaaminen kuukkelin kanssa

Retkeläisten reidet huutavat jo hoosiannaa, kun laskeudutaan metsätielle. Ilmassa tuntuu vienoa savuntuoksua läheisen kulotuksen jäljiltä.

Marleena Liikkanen Luonnonkivisen hyllyn varjossa on hyvä levähtää.

Marleena Liikkanen Luontokuvaaja Hannu Siitonen on samonnut Haarikon metsässä 1990-luvun alkupuolelta lähtien.

Marleena Liikkanen Syvät kallionhalkeamat ovat tunnusomaisia Haarikon alueelle.

Yhtäkkiä joukko pysähtyy ja hiljenee. Mikä on tuo otus, joka hypähtelee levottomasti kuusen oksilla?

Kuukkeli, sielun lintu, ei ole hylännyt Haarikkoa eikä sen ystäviä. Parin minuutin mittaisella näyttäytymisellään se ennättää hankkia paljon lisää tukijoita kotimetsänsä kansallispuistohankkeelle.