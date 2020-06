Kotiteollisuus laittaa 70 000 euron tukirahat uuden albumin tekemiseen – Tuet kattavat alle puolet yhtyeen normaaleista tuloista

Opetus- ja kulttuuriministeriön keskiviikkona julkistamista kulttuurialalle suunnatuista korona-avustuksista lohkesi lappeenrantalaiselle Kotiteollisuus-yhtyeelle 70 000 euron summa.

Yhtyeen basisti Janne Hongisto kertoo odottaneensa tietoa avustuksista tiistain ja keskiviikon ajan. Lopulta avustukset tulivat julki Hongiston ollessa saunassa.

– Kotiteollisuus on omanlaisensa pienyritys. Kesällä on tavallisesti rahakkaita keikkoja, mutta kun niitä ei voida pitää, jää liikevaihdostamme jäi iso osa pois. Tukea on toivottu, ja onneksi sitä nyt tuli, Hongisto sanoo.

Kotiteollisuuden nokkamiehenä tunnettu Jouni Hynynen kuuli yhtyeen saamasta avustuksesta ensimmäistä kertaa keskustellessaan puhelimitse Etelä-Saimaan toimittajan kanssa. Tieto avustuksesta yllätti Hynysen, joka ei ollut mökillä aikaa viettäessään vielä kuullut uutista.

Tuet kattavat alle puolet normaaleista tuloista

Hongisto toteaa, että keikat ovat Kotiteollisuuden pääasiallinen tulonlähde. Niiden puuttuessa yhtye menettää noin 200 000 euron edestä tuloja heinäkuun loppuun mennessä.

Valtiolta nyt tulevan avustuksen lisäksi Kotiteollisuus on Hongiston mukaan saanut Business Finlandilta 10 000 euroa rahoitusta. Yhteensä saadut tuet kattavat siis hieman alle puolet menetetyistä tuloista.

Hongisto kertoo, että Kotiteollisuus käyttää tukirahat uuden albumin tekoon.

– Levyä piti alunperin tehdä omilla keikkarahoilla. Avustusrahat menevät pitkälti palkkakustannuksiin sekä muihin levynteon kustannuksiin.

Hongiston mukaan Kotiteollisuuden levyntekoprojektiin liittyy yhteensä kymmenen henkilöä, joten avustuksista ovat kiinni useamman ihmisen tulot.

– Tukien avulla ei päästä lähellekään normaaleja tuloja, mutta on silti toki hyvä, että tukea saadaan. Paljon kiitoksia valtiolle, Hongisto sanoo.