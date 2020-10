Vaikka aurinkolomaa ei ole tiedossa, lappeenrantalaisten Moona Halosen ja Aino Haikalan mielestä ensi viikon syysloma tulee tarpeeseen.

Haikala ja Halonen aloittivat tänä syksynä lukion, ja muutos on vaatinut voimia.

– On pitänyt tehdä koulun eteen enemmän töitä kuin aiemmin, Aino Haikala sanoo.

Aiempina vuosina Haikalan perhe on saattanut syksyllä lentää Kreikkaan tai Italiaan. Tänä vuonna lomakohteena on Koli.

– Ulkoillaan ja retkeillään, mikä on ihan mukavaa, Haikala arvioi.

Halosen perhe viettää loman pääosin kotona rentoutuen.

– Loman lopuksi lähdetään kuitenkin käymään serkkujen luona, Moona Halonen kertoo.

Kai Skyttä Kuusivuotias Iida Anttonen on eskarilainen, mutta syyslomaksi hän menee mielellään päiväkotiin. Äiti Taina Anttonen on ensi viikon töissä.

Kuusivuotias Iida Anttonen ja Taina-äiti kertovat, että korona ei vaikuta heidän syyslomasuunnitelmiinsa.

– Emme ole aiemminkaan lähteneet mihinkään ulkomaille. Itse olen ensi viikolla töissä, ja eskaria käyvä Iida halusi mennä päiväkotiin. Perheen tokaluokkalainen lähtee isänsä kanssa mummolaan Kerimäelle, Taina Anttonen kertoo.

Anttonen on kuitenkin sitä mieltä, että syysloma on tarpeellinen.

– Kyllähän se kuuluu asiaan. Pieni hengähdystauko on koululaisille paikallaan.

Vaikka syyslomalle ei lähtisi reissuun, kotimaisemissakin löytyy monenlaista, etenkin liikuntaan ja ulkoiluun liittyvää tekemistä.

Lappeenrannan kaupunki Urheilutalon ulkokuntosali on kaupungin kuudes vastaava treenipaikka.

Tutustu ohjaajan avulla ulkokuntosaleihin

Lappeenrannassa on hyviä ja uusia ulkokuntosaleja. Syyslomaviikolla paikalla on ohjaajia neuvomassa, miten eri laitteita voi hyödyntää. Kokoontumiset alkavat yhteisellä alkulämmittelyllä ja mukaan saa tulla koko tapahtuman ajan.

Maanantaina paikkana on Huhtiniemen ulkokuntosali, tiistaina Lauritsalan ja Joutsenon urheilukenttien ulkokuntosalit ja keskiviikkona Lappeenrannan Urheilutalon uusi ulkokuntosali. Ohjaajat ovat paikalla aamupäivällä kello 10–11.30 ja iltapäivällä kello 16.30–18.

Lisäksi Huhtiniemessä ja Joutsenossa on mahdollista saada vinkkejä kuntoporrastreeneihin.

Jännittävä retki pimeälle suolle

Tiistaina ja torstaina järjestetään tunnelmallisen ja jännittävän kuuloinen iltaretki Hämmäauteensuon laavulle. Hämärähommia Hämmäauteensuolla -tapahtuma sopii koko perheelle.

Matka pitkospuita pitkin laavulle on valaistu lyhdyin ja heijastimin. Retkeilijöitä neuvotaan ottamaan itse mukaan taskulamppu, joilla heijastimia voi bongailla. Laavulla palaa nuotio, joten mukaan kannattaa pakata myös eväät.

Retkelle voi lähteä tiistaina 20.10 tai torstaina 22.10. kello 17.30 alkaen. Polku pitkospuille lähtee Hämmäauteensuon parkkipaikalta.

Tapahtuman järjestävät Saimaan latu, koululiikunnanohjaajat sekä Vipinää ja kipinää -hanke. Tarkat tiedot löytyy täältä.

Otto Ponto Millaiselta Hämmäauteensuo näyttää hämärässä lyhtyjen valossa? Sen voi mennä kokemaan syyslomalla.

Uimahallissa vesisotaa ja pellehyppykisa

Lappeenrannan pääuimahallissa järjestetään syysloman lopussa perjantaina vauhdikasta tekemistä lapsille ja nuorille. Ohjelmassa on ohjattua vesisotaa, pellehyppykisa, vesikorista, kisailua sekä välinekokeiluja. Splash-tapahtuma on suunniteltu erityisesti 10–15-vuotiaille, mutta muunkin ikäiset ovat tervetulleita. Mukaan pääsee uimahallin sisäänpääsymaksulla.

Normaali yleisöuinti on auki vain kello 15 saakka, minkä jälkeen uimahalli annetaan kokonaan lasten ja nuorten käyttöön.

Urheilutalolta löytyy toki muutakin tekemistä, kuten keilaaminen tai yleisurheilu. Silloin kun urheiluseurat eivät harjoittele, juoksusuora ja pituushyppypaikka ovat kaikkien käytettävissä kuntosalimaksun hinnalla.

Niina Villman Lappeenrannan uimahalleissa pääsee toistaiseksi polskimaan. Arkistokuva.

Koulujen pihoilla tekemistä

Koululiikunnanohjaajat eivät pidä syyslomaa, vaan järjestävät tekemistä lomailijoille. Keskiviikkona 21.10. on tiedossa Superkiertueeksi-kutsuttu tapahtuma, joka tarkoittaa, että kaikkien Lappeenrannan alakoulujen pihalla pääsee ohjatusti pelailemaan pihapelejä ja muuta kivaa.

Tapahtuma kunkin koulun alueella kestää tunnin. Kello yhdeksän liikunnanohjaajat ovat Voisalmen, Kaukaan, Lappeen, Parjalan ja Ylämaan kouluilla, kello 11 Kesämäen, Pontuksen, Skinnarilan ja Ravattilan kouluilla, kello 13 Lönnrotin, Nuijamaan, Pulpin, Lavolan ja Korkea-ahon kouluilla sekä kello 15 Myllymäen, Kuusimäen, Korvenkylän ja Kasukkalan kouluilla.

Osallistujia kannustetaan saapumaan paikalle polkupyörillä.

Koululiikunnanohjaajat järjestävät myös muuta tekemistä pitkin viikkoa. Joutsenon satamassa kokeillaan maanantaina 19.10. kalastusta ja klo 12 on tiedossa laavuretki.

Lauritsalan koululla on aamupäivällä lajikokeiluja alakoululaisille ja iltapäivällä kello 13 alkaen lajikokeiluja yläkoululaisille. Eri lajeja voi kokeilla myös tiistaina Sammonlahdessa ja torstaina Kesämäessä.

Perjantaina järjestetään laavuretki Mikonsaareen kello 10–13.

Lappeenrannan nuorisotiloissa ei myöskään lomailla, vaan ne ovat normaalisti auki. Tiedossa on muun muassa graffiti-, skeitti- ja bändipajoja sekä maskien tekemistä.

Saunaan ja lokakuiseen Saimaaseen?

Vaikka käytössä ei olisi omaa tai vuokramökkiä, rantasaunassa voi silti syyslomalla rentoutua. Esimerkiksi Lappeenranta Campingin eli Huhtiniemen leirintäalueen saunat on hiljattain remontoitu. Yleinen saunavuoro on vain sunnuntaisin, mutta perhesaunaa voi varata yksityiskäyttöön muinakin päivinä kohtuuhinnalla.

Lappeenrannan palvelukeskussäätiön sauna- ja allasosasto on suosittu lasten syntymäpäiväjuhlapaikka, mutta mikä estää juhlistamasta syyslomaa vuokraamalla saunaosaston pariksi tunniksi vaikka yhdessä ystäväperheen kanssa.

Enemmän allas- ja saunatarjontaa löytyy toki Holiday Club Saimaan ja Imatran kylpylöistä.

Ilpo Leskinen Kummakivi on seitsemän metriä pitkä siirtolohkare, joka lepää silokallion päällä. Kivet koskettavat toisiaan vain pienellä pinta-alalla. Kuva arkistosta.

Onko nämä retkeilykohteet jo koettu?

Retkeily ja ulkoilu ovat syyslomallakin kova sana. Joku lähtee Lappiin, toiset Kolille, mutta lähempääkin löytyy vaikuttavia paikkoja.

Haukkavuorelta Rautjärveltä löytyy Etelä-Karjalan korkein kohta, ja maisemat vuorelta ovat taatusti kipuamisen arvoiset. Samalla reissulla voi käydä ihmettelemässä esimerkiksi Kummakiveä Ruokolahdella.

Savitaipaleen Jääkauden jäljet -reitti esittelee kivikauden ihmisen jättämiä jälkiä. Polku kiertää vanhaa jääkauden muokkaamaa rantalinjaa. Lasten näkökulmasta kiinnostavin on ehkä kivikauden tapaan rakennettu kota, jonka lavereilla seikkailumieliset pystyvät halutessaan yöpymään.

Jos syystuuli puhaltaa voimakkaasti, luonnonvoimia voi lähteä ihmettelemään myös vaikkapa Sarviniemen kärkeen Taipalsaarelle.

Lomalla leffaan

Syyslomalla on hyvää aikaa nauttia elokuvista. Kulttuuritila Nuijamiehen ohjelmistossa on ensi viikolla David Attenborough – A Life on Our Planet, Risto Räppääjä ja väärä Vincent, mustavalkoinen versio Parasitesta sekä Nuoren naisen muotokuva.

Finnkinon ohjelmisto tarkentuu vasta myöhemmin.