Kokoomuksesta perussuomalaisiin Ruokolahdella loikannut Kari Kattainen valittiin perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaaksi

Perussuomalaisten Kymen piiri nimesi lauantaina lisää eduskuntavaaliehdokkaita.

Listalla ovat ovat muun muassa Päivi Sivenius Rautjärveltä ja Kari Kattainen Ruokolahdelta.

Perussuomalaisten lehdistötiedotteessa Siveniusta kutsutaan ”Rautjärven tehotädiksi”.

Anssi Kemppinen Päivi Sivenius pyrkii eduskuntaan.

Sivenius on toiminut pitkään Rautjärven kunnallispolitiikassa sekä maakunnallisissa luottamustehtävissä, minkä lisäksi hän on puolueensa Kymen piirin hallituksen varapuheenjohtaja ja piirin naisjärjestön puheenjohtaja. Ammatiltaan hän on välinehuoltaja.

Kokoomuksesta perussuomalaisiin

Kari Kattainen tunnetaan puolestaan saavutuksistaan painonnoston, judon ja kehonrakennuksen puolella. Koulutukseltaan hän on kone- ja tuotantotekniikan insinööri. Kattainen on myös hyvinvointikeskus Karelia Fitin yrittäjä.

Aiemmin tänä vuonna Kari Kattainen edusti Ruokolahdella vielä kokoomusta.

Hän sai kokoomuksen kunnallisvaaliehdokkaana viime vuonna 13 ääntä, mikä riitti varapaikkaan teknisten palvelujen lautakunnassa sekä paikkaan lautakunnan lupa-ja toimitusjaostossa.

Ruokolahden kunnanvaltuusto myönsi Kattaiselle eron näistä luottamustehtävistä syyskuussa.

Mäkelä ja Eerola nimettiin jo aiemmin

Eduskuntavaalit järjestetään ensi keväänä.

Perussuomalaiset pyrkivät Kymen piirissä mahdollisimman kattavaan listaan. Toistaiseksi ehdokkaita on nimetty yhteensä 11.

Mukana ovat puolueen nykyiset kansanedustajat Jani Mäkelä Lappeenrannasta ja Juho Eerola Kotkasta.

Lisäksi ehdolla ovat Ilpo Heltimoinen, Juha Rantakaulio, Carina Jäntti, Sheikki Laakso, Antti Eskelinen, Leo Lindström ja Janne Nyholm.