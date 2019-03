Ruokolahdella hakataan viidesosa koko maakunnan hakkuista. Vanhaa metsää Etelä-Karjalassa on todella vähän.

Etelä-Karjalassa on Suomen metsätalouden keskittymä ja sen vuoksi täällä metsää myös hakataan eniten. Vuonna 2018 Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan alueella hakkuumäärä oli noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Se noudattaa hakkuusuunnitelmaa ja on hiukan yli vuotuisen kasvun. Imatran osuus hakkuista on 4 prosenttia, Ruokolahden 21 prosenttia ja Rautjärven 8 prosenttia.