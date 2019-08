Lemin Jalkosalmen lavan ympäristössä näkyi kymmeniä Stam1nan paitoja ja lippiksiä Capital of Metal Live- tapahtuman alkaessa. Joukossa oli myös joitakin Wendigo-paitoja.

Stam1nan takia Lemille Lahdesta ja Hollolasta matkustivat Jenni Hyytiäinen, Paula Laaksonen ja Mari Laaksonen.

— Stam1na se hyppyyttää, Mari Laaksonen aloittaa.

Paula Laaksonen jatkaa, että pari vuotta sitten he matkustivat jopa Saksaan Stam1naa katsomaan. Kolmikkoa puhuttelee yhtyeen musiikki.

— Livenä he ovat Suomen parhaimistoa, Hyytiäinen perustelee.

Minna Mänttäri Jenni Hyytiäinen, Paula Laaksonen ja Mari Laaksonen matkustivat Stam1nan vuoksi Lemille Lahdesta ja Hollolasta.

Ennen Jalkosalmen tapahtuman alkua kolmikko kävi Säräpirtissä syömässä ja isoa kiveä katsomassa sekä Lappeenrannassa Hullussa Ukossa, koska he fanittavat myös Kotiteollisuutta. Lauantain esiintyjistä he ovat nähneet Kasvottoman aiemmin ja Wendigosta ovat kuulleet.

— Varmasti tulee hauska ilta, Mari Laaksonen summaa.

Petri Kemiläinen ja Annukka Mäntykivi tulivat Taavetista Jalkosalmelle katsomaan erityisesti Wendigoa, jonka soitttajissa on Mäntykiven luokkakavereita.

— Hyvä juttu, että on tällainen tapahtuma, Kemiläinen toteaa.

Pariskunnalla on meneillään rockpainotteinen viikonloppu, sillä perjantain he olivat Lappeenrannassa Rock in the City -festivaaleilla.

— Siellä oli Battle Beast -bändi, jota emme olleet ennen nähneet, Kemiläinen kertoo.

Iltakuudelta Samuli Punkka juonsi Wendigon lavalle kertomalla, että hän kuunteli pihalla, kun yhtye treenasi 30 vuotta sitten Iitiän kylässä. Punkka laski, että yhtye on edennyt 1,8 kilometriä vuodessa, jos etäisyys Iitiästä Jalkosalmelle jaetaan 30 vuodella.

Ennakkolippuja myytiin yli 400

Capital of Metal Liveen myytiin ennakkoon yli 400 lippua ja sisälle voidaan ottaa yhteensä tuhat katsojaa, tapahtumaa järjestävä Jussi Stoor kertoi porttien avaamisen jälkeen.

Hänen mukaansa tapahtuman järjestäminen on sujunut hyvin, vaikkakin järjestäminen on ”aika iso homma”, joka vaatii useiden kymmenien ihmisten työpanoksen.

Ensin tapahtumaa oli järjestämässä Lemin kunta, mutta kun Stoor erosi kunnanjohtajan tehtävästä, järjestämisvastuu siirtyi Stoorin yhdistykselle.

— Kaikki oli jo sovittu, esimerkiksi bändit oli buukattu. Työ jatkui siitä, Stoor sanoi.

Kysymykseen järjestetäänkö Capital of Metal Live -tapahtuma ensi vuonnakin, Stoor vastasi, että pitää ehkä hetki huilata tämän tapahtuman jälkeen.