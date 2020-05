Hiplaa puolisoa enemmän kuin puhelinta tai järjestä treffi-ilta – Kaakon äipät ja iskät -ryhmä antaa Facebookissa jaksamisvinkkejä lapsiperheiden korona-arkeen

Noora Kovanen ei osannut etukäteen arvata, miten suuri tarve hänen uudelle työtehtävälleen tulisi heti alusta asti olemaan.

Kovanen aloitti koronakriisin kynnyksellä maaliskuussa työt Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kaakkois-Suomen piirissä.

– Huoli lapsiperheistä ja vanhempien jaksamisesta on nyt kova. Meidän tehtävämme on miettiä, miten tavoitamme lapsiperheet ja miten pystyisimme tehokkaimmin tukemaan heitä, Kovanen sanoo.

Yksi väylä on hiljattain perustettu Facebook-ryhmä Kaakon äipät ja iskät, johon on lyhyessä ajassa liittynyt lähes 1000 jäsentä. Se on tarkoitettu kaikille Kaakkois-Suomen alueen vanhemmille.

– Toistaiseksi ryhmä on täysin julkinen, mutta jatkossa todennäköisesti muutamme sitä yksityisemmäksi niin, että ryhmässä voidaan käydä henkilökohtaisempiakin keskusteluja.

Anu Kiljunen Korona-aika on lisännyt entisestään tarvetta lapsiperheiden tukemiseen. Noora Kovanen kollegoineen tekee työtä muun muassa Kaakon äipät ja iskät -ryhmän avulla.

Yhteisiä kahvihetkiä Zoomissa

Tällä hetkellä Kaakon äipät ja iskät -ryhmä järjestää muun muassa kaikille avoimia aamu- ja iltakahveja, joissa keskustellaan perhearkeen liittyvistä kysymyksistä ja haasteista. Tilaisuudet järjestetään Zoom-alustan avulla.

– Mukana on aina alan ammattilaisia, minkä ansiosta keskusteluihin saadaan syvyyttä ja asiantuntemusta ja osallistujilla on mahdollisuus tehdä kysymyksiä.

Noora Kovanen on itse koulutukseltaan toimintaterapeutti.

– Jo vuosien ajan olen kuitenkin ollut aktiivisesti mukana MLL:n toiminnassa Ruokolahden yhdistyksen puheenjohtajana. Kun avautui mahdollisuus tehdä tätä työkseni, tartuin siihen innolla.

Tähän mennessä Kaakon äipät ja iskät -ryhmässä on muun muassa vietetty aikuisten treffi-iltaa ja keskusteluissa vaihdettu vinkkejä siitä, millaista ajanvietettä lapsille voi kehitellä koronatylsyyden piristämiseksi.

– Yksi keskustelu taas koski sitä, millaisia ratkaisuja eroperheissä on korona-aikana, kun lapsilla on kaksi kotia.

Tämä aihe on Noora Kovaselle läheinen myös oman elämän myötä. Hän itse asuu kolmistaan kahdeksan- ja nelivuotiaiden lastensa kanssa.

Kun ekaluokkalainen käy etäkoulua ja nelivuotiaskin on kotona, äidin ei ole aina helppoa keskittyä omiin töihinsä.

– Minulla on kuitenkin etuoikeutettu tilanne siinä mielessä, että turvaverkkoa on lähellä. On lasten isä ja isovanhemmat, jotka auttavat paljon. Tiedän, että läheskään kaikilla ei ole tällaista apua tarjolla, jos esimerkiksi omat vanhemmat ovat iäkkäitä tai asuvat kaukana.

MLL Mannerheimin lastensuojeluliittokin joutuu järjestämään tapaamiset ja kokoukset tällä hetkellä etäyhteyksillä. Kaakon äipät ja iskät -ryhmässä pääsee keskustelemaan vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyvistä asioista.

Lastenhoitajan voi palkata korona-aikanakin

Mannerheimin lastensuojeluliitolla on kuitenkin tarjota käytännön apua myös tällaisissa tilanteissa. Koronatilanteesta huolimatta MLL:n kautta voi edelleen palkata lastenhoitajan.

– Lastenhoitaja voi tulla esimerkiksi pariksi tunniksi ulkoiluttamaan lapsia, niin että aikuiset saavat rauhassa tehdä töitä, Kovanen sanoo.

Jos perheissä tulee ongelmatilanteita, MLL:n työntekijät päivystävät myös puhelimen ääressä arkipäivisin kello 13-15 ja osaavat neuvoa, mistä kuhunkin tilanteeseen sopivaa apua on löydettävissä.

Paljon informaatiota on kuitenkin löydettävissä myös Kaakon äipät ja iskät -sivustolta, jonne on linkattu runsaasti perhearkeen, lapsiin ja parisuhteeseen liittyviä artikkeleja. Sivusto täydentyy ja monipuolistuu jatkuvasti.

– Tarkoitus on tarjota vertaistukea, ystävystyä, auttaa ja tsempata toinen toisiamme. Ryhmässä saa keskustella, kysellä ja tietysti myös nauraa yhdessä. Tiedotamme ja jaamme kivoja ja hyödyllisiä linkkejä ja vinkkejä vanhemmuuteen.