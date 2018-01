Lappeenrannan Kariniemessä sijaitsevan omakotitalon laajennukselle haetaan rakennuslupaa yli 20 vuotta myöhässä Luvan puuttumisen huomasi kiinteistön kolmas omistaja, joka haluaa pistää asian kuntoon. Omakotitalon 53 neliön laajennusta vasaroitiin yli 20 vuotta sitten. Rakennuslupaa haetaan nyt. Kuva ei liity kyseiseen asiaan.

Rakennus ja laajennus on rakennettu yli 20 vuotta sitten. Alkuperäinen omistaja oli laajentanut rakennusta ilman laajennukseen vaadittua rakennus- tai poikkeuslupaa.

Kiinteistö on vaihtanut omistajaa kahteen kertaan.

Nykyinen omistaja on asunut talossa vuodesta 2016. Viimeisimmässä omistajavaihdoksessa huomattiin, ettei laajennukselle ollut lupaa. Nyt luvat halutaan kuntoon.

Rakennusluvan mukainen talon kerrosala on 170 neliömetriä. Laajennuksen koko on 53,5 kerrosneliömetriä. Rakennusoikeus on ylittynyt 37,3 kerrosneliötä eli 20 prosenttia. Rakennusvalvonta on vaatinut poikkeamiskäsittelyä.

Talo laajennuksineen on 931 neliön tontilla.

Lupaa hakee kiinteistönvälitysyritys.