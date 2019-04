Teatterilaisten yhteiselo oli hyvää ja sopuisaa jo työelämässä, mutta kahvipöydän ääressä tunnelma on lämmennyt entisestään. Saman pöydän ympärillä istuvat niin näyttelijät, talouspäällikkö kuin lipunmyyjäkin. Ensi-iltojen ainutlaatuista tunnelmaa he ikävöivät vieläkin.

Teatterin työvuosista jäi vahva me-henki. Niin vahva, että vaihteleva joukko Lappeenrannan kaupunginteatterin entisiä työntekijöitä kokoontuu Linnoituksessa sijaitsevaan kahvila Majurskaan kerran kuukaudessa vaihtamaan kuulumisia ja muistelemaan menneitä.

— Ensi-iltojen tunnelmaa on ikävä työelämästä. Tunnelma meni aina koko talon läpi, kuvailee Pirkko Uitti ja muut pitkän kahvipöydän ympärillä istuvat nyökyttelevät.



Teatteri, sen historia sekä uudet näytelmät kuuluvat vahvasti kahviporukan puheissa, mutta myös muista aiheista keskustellaan vapaasti.



Viime aikoina on puhuttu esimerkiksi kesämökin laiturin korjaamisesta, sairauksista ja muista ajankohtaisista aiheista.

Puolustamme teatteriamme henkeen ja vereen. - Marjatta Linna

Tuttavuudet syventyivät

Kahviporukka on kasvanut sitä mukaa, kun teatterista on jäänyt väkeä eläkkeelle.



Kaikki nykyisistä jäsenistä ovat työskennelleet yhtä aikaa kaupunginteatterissa ainakin jossain vaiheessa työelämää.

— Meillä on tässä ammattilaisia koko teatterin alalta: on näyttelijää, käyttöpäällikköä, kampaaja-maskeeraajaa, talouspäällikköä, lipunmyyjää, dramaturgia... Voisimme periaatteessa yhä perustaa toimivan teatterin, Marjatta Linna sanoo.



Yhteishenki oli heidän mukaansa lämmin jo työaikoina. Viime vuosina tuttavuudet ovat kuitenkin syventyneet entisestään.

— Teatteri on ollut iso talo, ja olemme työskennelleet eri puolilla sitä. Mutta täällä työasiat eivät enää paina, Pirkko Uitti sanoo.

Entisten teatterilaisten kahvihetkiä on järjestetty jo yli viidentoista vuoden ajan. Yksi idean isistä on Aarre ”Arska” Heinonen.

— Kävin Jyväskylässä ja kuulin, että siellä entiset teatterin työntekijät kokoontuvat näin. Ajattelin, että kyllä meidänkin sitten pitää, Heinonen kertoo.



Ideaa säännöllisestä tapaamisesta pidettiin hyvänä Lappeenrannassa.

— Oli monille pehmeä lasku jäädä pois työelämästä, kun vanhoja työkavereita näkee tällä tavalla vieläkin, Heinonen sanoo.



Vain kesäisin tapaamisista pidetään taukoa. Silloin kahviporukan jäsenet viihtyvät mökeillään kauempana kaupungista ja jotkut jopa venematkan päässä.



Osa porukasta tapaa toisiaan myös muissa harrastuksissa, esimerkiksi vesijumpassa, viikoittain.

Omaa teatteria puolustetaan

Teatteri ja etenkin Lappeenrannan kaupunginteatteri on yhä iso osa kahviporukan jäsenten elämää. He seuraavat tarkasti kaupunginteatteriin liittyviä uutisia, käyvät katsomassa uusia näytelmiä ja lukevat niistä kirjoitettuja kritiikkejä.

— Me-henki on säilynyt. Puolustamme teatteriamme henkeen ja vereen, Marjatta Linna sanoo.



Teatterin nykyisestä sijainnista lappeenrantalaisessa Ison-Kristiinan kauppakeskuksessa ollaan montaa mieltä.



Aarre Heinosen mielipide on hieman kriittinen:

— Olen Imatralle vähän kateellinen, kun niillä on ihan oma teatteritalo. Kauppakeskuksessa on vain oma tila, Heinonen pohtii.