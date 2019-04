Pääsiäisen ruuhkat tieliikenteessä keskittyvät tänä vuonna kiirastorstaille sekä toiselle pääsiäispäivälle. Kaakkois-Suomessakin autoilijat suuntaavat kulkunsa pääteille.

— Torstaina liikennemäärät kasvavat ja se on menoliikenteen vilkkain päivä. Paluuliikenne jakautuu sunnuntaille ja maanantaille. Pääsiäisliikenne on alueellamme kohtuullisen vilkasta, mutta tavalliset kesäviikonloput ovat yleensä vilkkaampia, arvioi komisario Jarmo Junna Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta.

Kesänopeusrajoitukset voimassa koko maassa

Teillä ovat jo voimassa kesänopeusrajoitukset.

— Kesänopeusrajoitukset ovat pääsiäisen aikana voimassa jo koko maassa. Täytyy kuitenkin muistaa, että kevätsää saattaa olla hyvin oikukas ja ajokeli voi muuttua nopeastikin, muistuttaa ITM Finlandin liikenteenohjauksen yksikön päällikkö Mika Jaatinen.

Vaikka ajokeli pysyisi hyvänä, ei turhia riskejä kannata tien päällä ottaa. Poliisi valvoo pääsiäisliikenteessä erityisesti nopeuksia ja ajotapoja.

— Ajotapa kannattaa sovittaa vallitseviin olosuhteisiin. Kannattaa vain menneä liikennevirran mukana ja välttää turhia ohituksia. Liikenteessä on turha pitää kiirettä, toteaa Junna.

— Valvomme etenkin niitä teitä, joilla liikennemäärät ovat suuria ja joilla on esiintynyt onnettomuuksia. Kiinnitämme totta kai huomiota myös turvalaitteiden käyttöön, turvaväleihin, ohituksiin ja lasten turvalliseen kuljettamiseen autossa, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo.

Kai Skyttä Suomi on pitkä maa ja kevätsää voi vielä oikutella. Mieti minne matkustat ja kannattaako autoon vaihtaa kesärenkaat.

Muista olosuhteisiin sopivat renkaat

Kesärenkaiden vaihto on jälleen ajankohtainen. Lain mukaan nastarenkaita saa käyttää toista pääsiäispäivää seuraavaan maanantaihin, joka tänä vuonna on vasta 29. huhtikuuta.

Erityisesti Etelä- ja Keski-Suomessa olosuhteet ovat jo paikoitellen sellaiset, että kesärenkaiden vaihto on jo käynnistynyt. Suomi on kuitenkin pitkä maa ja yhtä ainoaa kaikille oikeaa renkaidenvaihtopäivää on mahdoton sanoa.

— Autoilijoiden kannattaa miettiä, minne he matkustavat ja valita renkaat olosuhteisiin sopivat renkaat. Pohjoisemmassa etenkin pikkutiet voivat olla vielä jäisiä, toteaa Junna.

Alkoholi väsyttää ja vaikuttaa ajokuntoon

Liikenneturva kannustaa pääsiäisliikenteeseen pyyhältäviä ennakointiin. Turvallisen matkanteon voi aloittaa jo ennen liikenteeseen lähtöä suunnittelemalla reitin ja tauotukset sekä nukkumalla hyvät yöunet.

— Kuljettajan on hyvä ennakoida ajamista jo ennen lähtöä. Se, mitä tekee matkaa edeltävinä päivinä vaikuttaa ajamiseen niin meno- kuin paluuliikenteessä. Vaikka vesilinja pitää ajopäivänä, voivat edellisen illan alkoholiannokset väsyttää ja vaikuttaa sitä kautta ajokuntoon, muistuttaa suunnittelija Mia Koski Liikenneturvasta.

Ajon aikana ajamisen yksitoikkoisuus ja matkan pituus voivat myös turruttaa.

— Jos ajon aikana alkaa olo tuntua epämukavalta ja luomet painavat, on viimeistään syytä pysähtyä pitämään taukoa. Myös kanssamatkustajien havainnot ajamisesta voivat kertoa paljon sen hetkisestä ajokunnosta, vinkkaa Koski.

Liikennemääriä, tietöitä ja muita ajamiseen vaikuttavia asioita voi tarkastella osoitteessa liikennetilanne.tmfg.fi. Junaliikenteestä löytyy tietoa osoitteessa asemainfo.fi.