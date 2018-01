Torniainen: Istuvaa presidenttiä on vaikeaa haastaa, kun hän on tehnyt hyvää työtä – Ei ole ongelma keskustan kannalta, vaikka Väyrynen Vanhasen voittaisikin Jussi Lopperi Ari Torniaisen mukaan presidentinvaalit ovat ennen kaikkea henkilövaalit, eikä tämäniltaisella tuloksella ole suurta merkitystä ensi vuoden eduskuntavaaleja ajatellen.

Keskustan lappeenrantalainen kansanedustaja Ari Torniainen kiittelee Matti Vanhasen tekemää kampanjaa. Torniaisen mukaan Sauli Niinistön valtava suosio vei luonnollisesti myös Vanhasen ääniä.

— Kun istuvan presidentin suosio on noin suuri, se oli paljon pois myös Vanhaselta. Kyllähän tosiasia on, että istuvaa presidenttiä on vaikeaa haastaa, kun asiat on hoidettu hyvin. Matti Vanhanen teki hirmuisen vaalityön ja kovan kierroksen Suomen jokaisessa kunnassa. Tunnelma etenkin loppua kohden oli tosi hyvä ja siellä sai itsekin olla mukana useammassa tilaisuudessa. Hän on asiantuntija ulko- ja turvallisuuspoliittisissa asioissa.

Vanhasen suosio vaaleissa näyttää asettuvan noin neljän prosentin tuntumaan. Torniainen ei näe ongelmana, vaikka puolueen kunniapuheenjohtaja, valitsijayhdistyksen ehdokas Paavo Väyrynen olisi Vanhasta suositumpi loppuun asti.

— En anna sille suurta merkitystä. Vanhanen ja nykyinen sekä tuleva presidentti olivat paljolti samoilla linjoilla, ja Väyrynen taas uuden puolueensa on ollut hyvin EU-kriittinen ihan toisenlaisella linjalla. Harmi, että hän sortui arvostelemaan kunniapuheenjohtajana keskustaa, sillä niin ei pitäisi tehdä. Vanhanen ei lähtenyt arvostelemaan Väyrystä, ja se oli mielestäni tyylikästä.

Torniainen sanoo, että kuudessa vuodessa maailma ehtii muuttua. Hän toivoo Niinistön katsovan tulevaisuuteen jatkossakin.

— Ulkopolitiikka on presidentin ykkösasia, ja tietysti kun ei tiedä, miten maailma kuudessa vuodessa muuttuu, sitä toivoo, että hän katsoo edelleen jatkuvasti tulevaan. Venäjällä on myös vaalit tulossa, ja toivon, että Venäjä-suhteita hoidetaan hyvin.