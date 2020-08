LAB-ammattikorkeakoulusta valmistui heinä- ja elokuussa 122 opiskelijaa – Katso lista tutkinnon saaneista

LAB-ammattikorkeakoulusta valmistui heinä- ja elokuussa yhteensä 122 opiskelijaa.

Valmistuneita on sekä Lahdesta että Lappeenrannasta. Heinäkuussa valmistuneita oli 96 ja elokuussa 26.

Alla on lista valmistuneista, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen.

Elokuussa valmistuneet

Hotelli-, ravintola- ja matkailuala

Restonomi (AMK), Degree Programme in Tourism and Hospitality Management: Nguyen Minh, Helsinki

Muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä

Kuvataiteilija (AMK), Kuvataiteen koulutus: Ahvenainen Karoliina, Lappeenranta

Medianomi (AMK), Viestinnän koulutusohjelma: Varala Saara, Lahti

Muotoilija (AMK), Muotoilun koulutus: Ranta Julius, Lahti

Liiketalous

Tradenomi (AMK), Bachelor's Degree Programme in International Business: Dubrovskaia Anna, Ulkomaat; Tsybulnik Polina, Ulkomaat; Veintimilla Marentes Nicolas, Ulkomaat

Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus: Kuningas Salla, Lappeenranta; Valtonen Maiju, Miehikkälä

Tradenomi (ylempi AMK), Degree Programme in International Business Management: Burukina Olga, Ulkomaat; Vasileva Ekaterina, Ulkomaat; Zatitckii Roman, Ulkomaat

Sosiaali- ja terveysala

Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus: Hyttinen Johanna, Hollola; Kurkinen Assi, Lappeenranta; Tontti Mari, Lahti

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset ratkaisut: Välimäki Laura, Lahti

Sosionomi (ylempi AMK), Uusyhteisöllisyyden, osallisuuden ja johtamisen koulutus: Bäck Anne, Siilinjärvi

Tekniikka

Insinööri (AMK), Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology: Bui Lam, Espoo; Kosma Matej, Ulkomaat; Lakomý Petr, Ulkomaat; Rehák Jan, Ulkomaat

Insinööri (AMK), Puutekniikan koulutus: Vessari Ville, Jyväskylä

Heinäkuussa valmistuneet

Hotelli-, ravintola- ja matkailuala

Restonomi (AMK), Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus: Nykänen Kirsi, Lappeenranta

Restonomi (AMK), Matkailuliiketoiminnan koulutus: Malmivaara Roosa-Maria, Hämeenlinna

Muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä

Kuvataiteilija (AMK), Kuvataiteen koulutus: Seppänen Tytti, Kuopio; Tervonen Hanna, Varkaus

Medianomi (AMK), Media-alan koulutus: Kotamäki Tuomas, Lahti; Laasanen Santeri, Lahti; Nieminen Eve, Helsinki; Viinikainen Jere, Helsinki

Medianomi (AMK), Visuaalisen viestinnän koulutus: Karell Fredrik, Helsinki

Medianomi (ylempi AMK), Kulttuurialan koulutus (ylempi AMK), Muotoilu ja media-alan uudistava osaaminen: Savikko Mervi, Turku; Toljander Sirpa, Helsinki

Muotoilija (AMK), Muotoilun koulutus: Elovaara Anne, Kaarina; Kosonen Victoria, Helsinki; Ritala Susanna, Espoo; Rytkönen Johannes, Lahti; Seppänen Olli, Lahti; Sundvall Nicklas, Lahti; Villanueva Raisman Paula, Lahti

Muotoilija (ylempi AMK), Kulttuurialan koulutus (ylempi AMK), Muotoilu ja media-alan uudistava osaaminen: Korpi Sami, Lahti; Toukonen Anni, Lahti

Liiketalous

Tradenomi (AMK), Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology: Le Anh, Lahti

Tradenomi (AMK), Bachelor's Degree Programme in International Business: Busari Kazeem, Lahti; Nguyen Nhung, Vantaa; Phan An, Helsinki; Tran Chau, Ulkomaat; Tuomi Mikael, Helsinki; Sedov Nikolai, Ulkomaat

Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus: Bragge Vilma, Tampere; Hietala Johanna, Hamina; Häkkinen Irma, Lappeenranta; Hämäläinen Juulia, Lappeenranta; Laari Saija, Lappeenranta; Lignell Niko, Lappeenranta; Luukkonen Olli, Lappeenranta; Lötjönen Piia, Lappeenranta; Olshin Niko, Harjavalta; Pigg Sami, Tuusula; Tuosa-Hulkkonen Heidi, Lappeenranta

Tradenomi (AMK), Liiketalouden ja logistiikan koulutus: Lumaja Olli, Lahti

Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, kansainvälinen kauppa: Hirvonen Aleksanteri, Hyvinkää; Pursiainen Jani, Lahti

Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, palveluliiketoiminta: Kytölä Anu, Lahti

Tradenomi (ylempi AMK), Master´s Degree Programme in International Business Development: Popov Denis, Ulkomaat; Shevchenko Elena, Ulkomaat; Nilsson Linda, Muurame

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketalouden ylempi AMK-koulutus: Nuuttila Elina, Helsinki

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketalouden alan koulutus, Uudistava johtaminen: Kousa Päivi, Espoo; Salento Saija, Pornainen

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketalouden alan koulutus Liiketoiminta ja uudistava johtaminen: Huovilainen Sanna, Helsinki; Rintala Henri, Lahti; Silvennoinen Ulpu, Asikkala

Sosiaali- ja terveysala

Fysioterapeutti (AMK), Fysioterapeuttikoulutus: Janhunen Lotta, Lahti; Mäkelä Marja, Riihimäki; Nieminen Pinja, Lahti

Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen: Paajanen Anni, Lahti; Uusitalo Elmo, Kouvola

Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus: Kukkonen Ville, Lappeenranta; Laukkanen Joni, Lappeenranta; Pantsar Henna, Lahti; Suoknuuti Katja, Lappeenranta

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus: Karjalainen Tuija, Lahti

Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus: Kilpiö Tiina, Lammi; Tissari Tatu, Lahti; Vartiainen Atte, Espoo

Sosionomi (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset ratkaisut: Kylmälahti Maija, Helsinki

Sosionomi (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus: Karlsson Stina, Kerava

Tekniikka

Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikan koulutus: Kukkonen Roope, Hollola

Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus: Hämäläinen Miika, Lappeenranta; Junnonen Topi, Lemi; Leppäniemi Kristian, Kotka; Mätinki Juho, Lappeenranta

Insinööri (AMK), Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology: Nguyen My, Ulkomaat

Insinööri (AMK), Degree Programme in Construction Engineering: Kosavchenko Daria, Vantaa; Skutina Valeriia, Ulkomaat

Insinööri (ylempi AMK), Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö: Hyvärinen Eeva-Maija, Hyvinkää

Rakennusmestari (AMK), Rakennusalan työnjohdon koulutus: Lankinen Mika, Lappeenranta