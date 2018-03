Vuoksenniskan vanha järjestötalo Toppala on karseassa kunnossa — Imatran rakennusvalvonnan rahat eivät riitä purattamiseen Imatran kaupunki päätti naulata ovet ja ikkunat umpeen ja estää tontille ajon tilanteen rauhoittamiseksi. Lappeenrantalaiseen omistajaan saadaan yhteys vain haastemiehen avulla. Anu Pakarinen Toppala valmistui 1952. Talo rakennettiin Vuoksenniskan Tienhaaranmäelle kommunistien ja kansandemokraattien työväentaloksi.

Toppalana tunnettu Vuoksenniskan vanhan järjestötalo Imatralla on ankea näky.

Ikkunat ovat säpäleinä, ovet revitty irti, sisätilat käytännössä tuhottu ja piha täynnä epämääräistä roinaa.

Naapurustossa toivotaan, että epämääräinen rötiskö purettaisiin kokonaan pois.

Ongelma ei ole mitenkään uusi, sillä Toppala on Imatran rakennusvalvonnan pitkäaikainen murheenkryyni.

Ensimmäinen kunnostuskehotus annettiin omistajalle vuonna 2013. Se tai myöhemmätkään ukaasit eivät ole tuottaneet tulosta.

— Omistaja ei ole laittanut tikkua ristiin, kertoo tarkastusrakennusmestari Juha Luukkonen Imatran rakennusvalvonnasta.

Epävirallinen kaatopaikka

Tienhaaranmäellä umpikujan päässä omassa rauhassaan sijaitseva autiotalo houkuttelee luokseen ilkivallantekijöitä ja muita kulkijoita. Pari vuotta sitten rakennuksessa sytytettiin tulipalo.

Toppalassa on jatkuvasti avointen ovien päivät.

Pihasta on puolestaan muodostunut epävirallinen kaatopaikka. Imatran kaupunki on jo pariin otteeseen tyhjennyttänyt pihan roskista, mutta huonot tavat istuvat tiukassa. Tälläkin hetkellä pihassa on ihmisten paikalle kiikuttamia ja hylkäämiä risoja huonekaluja ja muuta jätettä.

Kaupungille riitti

Tiistaina rakennusvalvontajaosto päätti tiistaina, että nyt riittää.

Ovet ja ikkunat suljetaan vanerilevyillä ja naulataan napakasti umpeen. Samalla estetään tontille ajo roskien ja muiden jätteiden luvattoman kuljetuksen estämiseksi.

— Tie suljetaan betoniporsailla tai isoilla kivillä, Juha Luukkonen suunnittelee.

Työt teetetään kiinteistön omistajan kustannuksella toukokuuhun mennessä.

Omistajaan ei ole puheyhteyttä

Viranomaisten tietojen mukaan kiinteistön on omistanut jo 1990-luvun lopulta lähtien Lappeenrannan uusituote Oy, jonka toimitusjohtajaksi on merkitty lappeenrantalaismies.

Yrityksellä ei ole viimeaikaista toimintaa. Viimeisin patentti-ja rekisterihallitukseen toimitettu tilinpäätös on vuodelta 2008.

Toppalan piha ja myös muu ympäristö on siivottomassa kunnossa. Naapurit kertovat, että ihmiset kuskaavat pihaan säännöllisesti jätteitä.

Juha Luukkosen mukaan yhteydenpito omistajaan on pakko hoitaa haastemiehen välityksellä, koska tavalliset kirjeet palautuvat koskemattomina kaupungille.

— Omistaja väitti jossain vaiheessa, että yritys on myyty. Kun tiukkasimme kauppakirjaa todisteeksi, sitä ei löytynyt. Minusta näyttää siltä, että tässä on yritetty pelata aikaa, Luukkonen sanoo.

Purkamiseen rahat eivät riitä

Naapurustossa toivotaan, että epämääräinen rötiskö purettaisiin kokonaan pois.

Tähän rakennusvalvonnan rahat eivät kuitenkaan riitä. Autiotalojen purattamiseen on käytettävissä 50 000 euroa vuodessa, mikä riittää useamman puisen, heitteille jääneen omakotitalon poistoon.

Toppala on kuitenkin toista maata: jämäkkä ja iso kivitalo.

Sen purkaminen ja jätteenkäsittelymaksut nielisivät koko vuoden määrärahat, eivätkä välttämättä riittäisikään, Juha Luukkonen arvelee.

— Jos olisi sortumisvaara, rakennus olisi pakko purkaa turvallisuussyistä. Katto ja seinä ovat kuitenkin vahvassa kunnossa.

Luukkonen myöntää, että ovien ja ikkunoiden sulkeminen on laastariratkaisu.

— Valitettavasti, mutta tällä päästään kuitenkin jonkin aikaa eteenpäin.