Poliisi on pidättänyt miehen epäiltynä kiinteistöjen ja seinien töhrimisestä, myös poliisitalon seinä töhrittiin

Poliisi on pidättänyt alle 20-vuotiaan lappeenrantalaisen miehen epäiltynä kiinteistöjen seinien ja autojen töhrimisestä.

— Niitä on kiinteistöjen seinissä, ikkunoissa ja jokunen oli ajoneuvossa. Spraymaalilla on tehty tageja. On kirjoituksia ja heidän omia tunnisteitaan, rikosylikonstaapeli Ilkka Vainikka kertoo.

Kai Skyttä Nämä töhryt loytyvät myös Kaivokadulta.

Poliisin tietoon töhrimistapauksia on tullut parikymmentä eri puolilta Lappeenrannan keskustaa. Ne on tehty ennen vuodenvaihdetta. Esimerkiksi poliisitalon seinään oli kirjoitettu ”fuck cops”.

Suurimmat töhryt ovat 50—70 senttiä korkeita.

— Vahingot tulevat olemaan useita tuhansia euroja, Vainikka sanoo.

Vainikka ei kommentoi, onko pidätetty mies myöntänyt tai kiistänyt syyllisyytensä.

Kai Skyttä Myös poliisilaitokset seinät ovat saaneet osansa spraymaalitöhryistä.