Hovioikeus määräsi säilöönotetun vapautettavaksi

Itä-Suomen hovioikeus on määrännyt säilöönotetun henkilön vapautettavaksi.

Säilöönotostaan valittanut henkilö saapui Suomeen turvapaikanhakijana vuonna 2015. Hänen ensimmäinen turvapaikkaprosessinsa on käsitelty loppuun, kun korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt hänelle valituslupaa.

Henkilö teki uuden turvapaikkahakemuksen uudella perusteella tämän vuoden maaliskuussa. Asian käsittely on kesken.

Henkilö vangittiin rikoksesta epäiltynä marraskuussa 2018. Käräjäoikeus tuomitsi hänet neljän vuoden vankeusrangaistukseen törkeästä raiskauksesta. Henkilö vapautettiin tämän vuoden maaliskuussa, jolloin hänet otettiin säilöön. Rovaniemen hovioikeus on antanut asiassa tuomion tämän vuoden maaliskuussa.

Kantelijan mukaan hän ei ole tullut Suomeen tehdäkseen rikoksia. Turvapaikanhakijana hänellä on asuinpaikka ja puhelinnumero, eikä hän ole vältellyt viranomaisia.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos pyysi kantelun hylkäämistä, koska perusteet säilössä pitämiselle ovat edelleen olemassa.

Rikosperusteista edellytystä säilössä pitämiselle ei ole

Itä-Suomen hovioikeuden mukaan tapauksessa on kysymys siitä, onko säilöönotolle ollut ulkomaalaislain säädetyt edellytykset sekä olisiko muita turvaamistoimenpiteitä pidettävä riittävinä.

Oikeuden mukaan kyseinen henkilö on syyllistynyt vakavaan rikokseen. Mutta ennen vangitsemistaan hän ei ole syyllistynyt muihin rikoksiin ja on elänyt tavanomaista elämää. Nyt hän on suorittanut hänelle tuomitun rangaistuksen. Näin ollen mikään asiassa esitetty ei viittaa siihen, että henkilö tulisi ennen maasta poistamistaan syyllistymään uusiin rikoksiin.

Lisäksi oikeus otti huomioon henkilön moitteettoman tavoitettavuuden. Hovioikeus katsoo, ettei rikoksen vakavuudesta huolimatta rikosperusteista edellytystä säilössä pitämiselle ole olemassa. Säilöön otettu on päästettävä heti vapaaksi.

Muutosta hovioikeuden päätökseen voi hakea korkeimmasta oikeudesta, jos saa valitusluvan.

Valituksen tehneen säilöönotetun henkilöllisyys on salassa pidettävää tietoa.