Kolumni: Kuules nyt Bo Bedre, sie et tiiä joulusta mitää!

Julkaisemme joulun aikana aikaisemmin julkaistuja juttuja. Tämä kolumni on julkaistu Etelä-Saimaassa vuonna 2010.

Anteeksi nyt vaan kaikki kiiltävälle paperille painetut suomalaiset luxus- ja joululehdet. Viimeisten ruotsalais- ja tanskalaistietojen mukaan teidän käsityksenne joulusta saattaa sittenkin olla väärä.



Suomalaisten joululehtien mielestä joulu vietetään tänä vuonna hienossa seurassa, ja se on satujen aikaa.



Kuvat kertovat, että joulu tulee ainakin kynttilöillä valaistuun kartanoon, tunnelmalliseen maalaistaloon, jonka pihalla kekkaloi mallinkaunis nainen kertakaikkisen kummallisessa, huovutetussa hatussa. Tai saattaa se just ja just tulla myös keskikokoiseen linnaan karhuntaljojen keskelle.



Ruotissa eletään varmaankin jotain ihan toista joulukautta, sillä Sköna hem -lehden mukaan joulu on tänä vuonna hyvin diskreetti, eli huomiota herättämätön, jopa luonnollinen, ja perhe ottaa esille vain muutaman tarkoin harkitun joulukoristeen.

Kauniissa kodeissa tiedetään myös, että luonnollisen väriset koristeet luovat joulutunnelmaa yhtä tehokkaasti kuin punaisetkin.



Kriisikellot tosin jo kumahtelevat Tukholman hienostokaupunginosassa Östermalmilla, sillä Allt i Hemmet -lehden mielestä tänä jouluna tehdään kaikki sen eteen, että joulu kimaltelisi.

Bo Bedren kuviinhan on eksynyt myös ihan oikea lapsi, ja Jeesuskin on mahtunut kuvana seinälle.



Sjutton också, vähemmästäkin juuttuu kultalusikka väärin päin kurkkuun. Voin jo kuulla kuivakkaan sarkastisen naurun, johon on sekoittunut hieman hedelmäistä hämmennystä tant Lotten poistuessa väärinkoristellusta huoneistosta: ”Härre gud, onko hän seonnut, laittaa nyt jouluksi punaista.”



Onneksi maailmassa on myös kauniita tanskalaisia joulukoteja. Bo Bedre -lehdessä ei ole niistä kuvia säästelty.



Mutta meidän lastenhuoneen seinään älkää tulko vihreällä maalilla kuusenraasua piirtämään tai asetelko kolmesta ohuesta koivurungosta eteiseen paksulla kauppanarulla kolmijalkaa ja sen eteen punaista leikkikilpuria — eikä kyllä oikeatakaan.



Hyvänen aika, Bo Bedren kuviinhan on eksynyt myös ihan oikea lapsi, ja Jeesuskin on mahtunut kuvana seinälle. Tai sitten se on Ernesto Che Guevara, kumpi nyt sattuu olemaan tänä vuonna trendikkäämpi partasuu.



Sinänsä ei mikään ihme, että piirtävät kuusen Tanskan maalla. Meillä oli viime jouluna sieltä tuotu kuusi, ja voin vannoa, ettei siinä ollut kiinni yhtään neulasta sen jälkeen, kun se oli nakkaistu ulos ikkunasta.



Ne olivat kaikki meidän lattialla, ja aika iso osa jalkalistan ja seinän välissä.