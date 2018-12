Minna Mäkinen Anna Helminen kertoi, että kaupunginhallitus on jälleen käynnistämässä kehittämiskorityöskentelyä, jonka avulla haetaan entistä tehokkaampia toimintatapoja.

Vuosikymmenen mittainen ketju katkesi Imatran kaupunginvaltuustossa maanantaina. Valtuusto hyväksyi nyt ensi kerran kymmeneen vuoteen alijäämäisen talousarvion. Ensi vuonna menojen ennakoidaan olevan 3 216 000 euroa tuloja suuremmat.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen (kok.) luonnehti budjetin kasaamisen olleen todella vaikeata.

Meidän oma toimintamme on tasapainossa. — Anna Helminen

— Tämä oli vaikein talousarvio, mitä ikinä on nähty ja koettu. Valitettavasti tulevat taloussuunnitelmat eivät näytä yhtään helpommilta. Ympäröivät olosuhteet ovat haasteelliset.

Helminen totesi kolmen miljoonan euron tuloylityksen johtuvan Imatran maksuosuudesta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille (Eksote).

— Eksoten kustannuskehitys on ollut ja on todellinen haaste. Kustannusten kasvu on Imatralle ja koko maakunnalle kestämätön. Olemme vaatineet kulukuria ja tasapainon etsimistä, mutta omistajaohjauksen toteuttaminen on tuskallisen haasteellista.

Minna Mäkinen Jatkossa Imatran kaupungin omaa toimintaa on tarkasteltava uusin silmin, toteaa kaupunginjohtaja Kai Roslakka. Sen vuoksi asioiden etenemistä ryhdytään seuraamaan kaupunginhallituksen asettamassa erityisessä ohjausryhmässä viikoittain. Tarvittaessa toimintaan tehdään korjausliikkeitä.

Minna Mäkinen Budjettivaltuuston lomassa valtuutetut ja virkamiehet nauttivat joulupuuroa. Kuvassa Arto Siitosen puurolautasta tutkailevat Kai Roslakka ja Kaisa Heino. Puuroa ottamassa Tuija Kuikka.

Perusinvestointeihin ei oteta velkaa

Vaikka talousarvio jäi alijäämäiseksi, on Helmisestä sen viesti kaupunkilaisten suuntaan positiivinen.

— Meidän oma toimintamme on tasapainossa. Perusperiaate on ollut, että perusinvestoinnit toteutetaan tulorahoituksella. Se periaate pitää edelleen, mutta investoinneissa on jouduttu tekemään karsintaa.

Helminen muistutti, että Imatran kaupunki käyttää ensi vuonna kuitenkin yli 155 miljoonaa euroa erilaisten palveluiden järjestämiseen.

— Esimerkiksi kesätyösetelin kaltaisilla pienillä (noin 60 000 euron) panostuksilla saadaan paljon hyvää aikaiseksi.

Helminen: Palveluverkkouudistus iso ilonaihe

Suurimmaksi ilonaiheeksi Helminen nosti kaupungissa etenevän koulu- ja päiväkotiverkon uudistamisen.

— Ne vaativat raskaita investointeja, mutta kauaskantoiset päätökset ulosmitataan tulevaisuudessa. Imatralla on tunnustettu tosiasiat ja oltu rohkeita ja innovatiivisia, kehui Helminen.

Innovatiivisella linjalla aiotaan myös jatkaa. Kaupunginhallitus on Helmisen mukaan käynnistämässä jälleen kehittämiskorityöskentelyä.

— Haemme sen avulla uusia ja tehokkaampia toimintatapoja, joilla on myös taloudellisia vaikutuksia.

Minna Mäkinen Puurojonossa seurustelivat muun muassa Arto Tikka, Lilla Saaristo ja Marja-Leena Patrakka.

Minna Mäkinen Niina Malm ja Pekka Räty neuvonpidossa.

Roslakka: On laadittava maakunnan pelastussuunnitelma

Kaupunginjohtaja Kai Roslakka totesi valtuustolle, että hän on talousarvion alijäämästä huolimatta suhteellisen levollisella mielellä Imatran suhteen. Enemmän hän on huolissaan koko maakunnan tulevaisuudesta.

— Imatran talouden perusrakenne on kunnossa ainoana kuntana Etelä-Karjalassa. Nyt on ryhdyttävä yhdessä rakentamaan maakunnan pelastussuunnitelmaa. Eksoten kustannukset on saatava kuriin ja laadittava suunnitelman maakuntauudistusta varten.

Imatran valtuustoryhmien puheenjohtajat Veikko Hämäläinen (sd.), Anu Urpalainen (kok./ryhmä 22), Airi Aalto (sin.) sekä Anssi Piirainen (vas.) nostivat puheenvuoroissaan myös esiin Eksoteen liittyviä huolia.

— On iso haaste saada sote-palvelut jatkossa mitoitettua oikein. Se vaatii tiivistä ja yksimielistä yhteistyötä, totesi Urpalainen.

Valtuutettu, Eksoten hallituksen jäsen Heikki Tanninen (sd.) totesi, että tulevasta palveluverkosta on päästävä pian yksimielisyyteen. Samaa toivoi Arto Siitonen (sd.).

— Joissakin palveluissa on hyväksyttävä keskittäminen.

Minna Mäkinen Joulupuuro maistui valtuutetuille ja virkamiehille.

Minna Mäkinen Antero Lattu totesi, että Mitra Imatran rakennuttajan, Imatran seudun kehitysyhtiön ja kaupunkikehityksen yhteistyötä pitää edelleen kehittää.

Monet valtuutetut: Imatran elinvoima turvattava

Imatran elinvoiman turvaamisesta kannettiin huolta monissa puheenvuoroissa.

— Elinvoimaisuuden vaalimisen tulee olla se timantti, jota edelleen hiotaan, totesi Ilkka Nokelainen (sd.).

Hämäläisestä Imatran elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää, että kaupungin kaavoitus toimii ketterästi ja ilman viivytyksiä.

Sanna Prior (kok.) toi toisille valtuutetuille terveiset koulumaailmasta. Säästöjen hakeminen opetuksesta tulee hänen mukaansa iskemään kovaa sekä opettajiin että oppilaisiin.

— Se merkitsee ryhmäkokojen kasvatusta, valinnaisuuden vähentämistä, koulunkäynninavustajista luopumista. Isku on liian luja jo väsyneisiin harteisiin, kuvaili Prior.

Kaupunkikehittämislautakunnan puheenjohtaja Antero Lattu (sd.) totesi, että kulunkarsinta ei voi jatkua enää tämän jälkeen.

— Putkia on korjattava ja tiestöä kunnostettava. On mietittävä jo, miten selvitä vuosista 2020 ja 2021.

Minna Mäkinen Anssi Piiraista huolettaa Imatran velkamäärä.

Malm: Imatran on oltava yksi porukka

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Niina Malm (sd.) totesi budjettikokouksen päätteeksi, että valtuusto on tehnyt vaikeita päätöksiä hyvässä yhteistyössä.

— Kaikesta ei ole oltu samaa mieltä, mutta yhdessä on menty eteenpäin. Luottamus rakentaa siltoja ja sitä tämä kaupunki tarvitsee. Imatran on oltava yksi porukka. Toivottavasti hyvin alkanut kuppikuntien ja puoluerajojen hävittäminen jatkuu tulevana vuonna, Malm toivoi.

Minna Mäkinen Niina Malm kiitti valtuustoa päättyvästä syyskaudesta ja toivoi, että hyvin alkanut kuppikuntien ja puoluerajojen hävittäminen jatkuu tulevana vuonna.

4,5 tunnin kokous

Imatran kaupunginvaltuuston budjettikokous alkoi maanantaina kello 13 ja päättyi kello 17.32. Välillä nautittiin joulupuuroa.

Budjetin lisäksi kokouksessa muun muassa valittiin Anna Helmisen uudeksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen Sanna Priorin tilalle Irma Hujanen.

Investoinnit 2019

Perusinvestoinnit 7,492 miljoonaa (Tänä vuonna 14,47 miljoonaa).

Koulukeskusinvestoinnit 16,704 miljoonaa (Tänä vuonna 13,844 miljoonaa).

Elinkeinopoliittiset investoinnit 1,175 miljoonaa (Tänä vuonna 2,635 miljoonaa).