Lappeenrantalaista Nelliä, 4, ja hänen ikätovereitaan kohden on seitsemän yli 65-vuotiasta eteläkarjalaista — ”Sataman leikkipuisto on hyvä”, Nelli toteaa maakunnan hyvistä puolista

Eteläkarjalaista pikkulasta (0—4-vuotiasta) kohden on runsaat seitsemän yli 65-vuotiasta eteläkarjalaista. Tilastokeskuksen arvion mukaan vuoden 2019 viimeisenä päivänä eteläkarjalaisia on yhteensä 127 917, ja heistä neljä- tai alle neljävuotiaita on vain 4 751. Yli 60-vuotiaita puolestaan on 44 652, mikä on lähes 35 prosenttia koko maakunnan väkiluvusta.



Kysyimme 26:lta eri ikäiseltä eteläkarjalaiselta, millaisena kotimaakunta heille näyttäytyy. Luonto, rauhallisuus ja maakunnan terveyspalvelut saivat kiitosta yli kuusikymppisiltä, kun taas 30-vuotiaat toivoivat näkemyksellisyyttä kaupunkikuvan kehittämiseen ja sitä, että synnytystoiminta jatkuu Etelä-Karjalan keskussairaalassa. Parikymppisten mielestä lapsiperheet on maakunnassa huomioitu, mutta Lappeenrannan yöelämä kaipaisi uudistusta. Nuoret taas toivoivat skeittiparkkia ja sitä, että roskat siistitään.



Haastateltujen määrä suhteutettiin siihen, kuinka paljon kunkin ikäisillä on ikätovereita maakunnassa. Esimerkiksi yli 60-vuotiaiden ryhmästä haastateltiin yhdeksää ihmistä ja alle 9-vuotiaiden ryhmästä vain kahta.