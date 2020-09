Kolumni: Muistatko vielä tissivyöt, caipiroskat ja Timbalandin? Yökerho on muinaisjäänne ajalta ennen Me too -liikettä, Tinderiä ja fitness-buumia, ja pärjätäkseen sen on uudistuttava

Oli vuosi 2007, kun minä ja 18-vuotiaat aikalaiseni astuimme päälaet tupeerattuina, kulutetut farkkuhameet, pitsileggingsit, tuubitopit ja tissivyöt yllämme Divaan tai Giggling Marliniin, eli kavereiden kesken Gemmiin, Geeämmään tai Kikkeliin.

Itsevarmuutta tihkuen astelimme yökerhon baaritiskille ja tilasimme koko illan valkovenäläisiä, villevallattomia ja caipiroskia. Kysyimme toisiltamme "käydääks kiertää" ja vaelsimme baarin eri puolia drinkit läikähdellen.

Pelkkää suomalaista musiikkia soittavalla "suomipoppipuolella" vastaan tuli aina tuttuja, kavereita, ihastuksia ja kavereiden ihastuksia.

Kauan ei voinut viipyä, sillä discopuolen dj saattoi milloin tahansa töräyttää kaiuttimista meidän toiveemme. Kun Timbaland pärähti soimaan, juoksimme kirkuen tanssilattialle.

Heti seuraavana päivänä tai viimeistään viikon päästä kaikki alkoi uudestaan. Massayökerhossa sekoilu oli parasta, mitä 2000-luvun alun nuoret tiesivät.

Perinteiset yökerhot tuntuvat reliikeiltä, tunkkaisilta muinaisjäännöksiltä, ajalta ennen Tinderiä ja Tiktokia.

Vuodet kuluivat, ja paljon on vettä ja kossubatterya virrannut välissä. Vuonna 2020 perinteiset yökerhot tuntuvat reliikeiltä, tunkkaisilta muinaisjäännöksiltä, ajalta ennen Tinderiä ja Tiktokia. Nykyään nuorten elämä on älypuhelimella. Niin tutustumista kuin tanssimista varten on omat edellä mainitut sovelluksensa.

Viisi vuotta sitten fitness-villitys ajoi nuoret tanssilattialta kuntosaleille. Nykyajan näyttäytymispaikka on Instagram, kun entisille nuorille se oli Sedula.

Tänä syksynä Lappeenrannassa kuitenkin avautuu isoja, suurella rahalla remontoituja baareja. Etelä-Saimaan jutussa opiskelijat kertoivat haluavansa teinimestojen sijaan viihdetiloja, joissa on muutakin tekemistä kuin ryyppääminen.

Nuorten humalahakuinen juominen on viime vuosikymmeninä vähentynyt, ja yhä useampi uskaltaa ilmoittaa olevansa täysin raitis, mikä on mahtavaa.

Nostalgiasumukaan ei riitä peittämään kymmenen vuoden takaisen yökerhokulttuurin synkkää puolta. Hanakalja oli ihanan halpaa, mutta myös humalaisten häiriköiden käytös halpamaista. Oli tavallista, että baari-illan aikana yksi tai useampi kaveriporukasta joutui puristelun, lääppimisen tai ällöttävien kommenttien kohteeksi.

Jotta yökerhot voivat pärjätä me too -liikkeen jälkeisellä ajalla, on baarin pintojen lisäksi myös asiakkaiden käytöksen siistiydyttävä.

Itse emme tajunneet tai uskaltaneet ilmoittaa häirinnästä henkilökunnalle, eikä me too -liikkeestä ollut tietoakaan. Nykyään onneksi yhä useampi ahdistelun kohteeksi joutunut avaa suunsa.

Musiikkifestivaalien järjestäjät heräsivät seksuaaliseen häirintään vuosi sitten kesällä, ja ainakin Ilosaarirockissa oli oma seksuaalisen häirinnän tukihenkilö. Pitäisikö tällainen tyyppi löytyä myös joka kuppilan työntekijöistä?

Menneestä toivotan tervetulleeksi halvat tuopit ja Timbalandin biisit, mutta en tunkkaista käytöstä.

Olisi upeaa, jos 2020-luvun tanssilattia muistettaisiin siitä, että siellä jorailivat sulassa sovussa kaikki: selväpäiset, hiprakkaiset, kaiken ikäiset, näköiset ja kokoiset sekä eri sukupuolet. Eikä nakkikioskillakaan tapeltaisi.

