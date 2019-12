Suomeen vaelsi tänä syksynä satoja valkoselkätikkoja idästä — Riittääkö pesämetsiä, että uhanalaisen lajin kanta pääsisi vahvistumaan?

Suomeen on vaeltanut tänä syksynä runsaasti valkoselkätikkoja idästä, kertoo Metsähallitus.

Harrastajat havaitsivat satoja valkoselkätikkoja jo syyskuussa Suomen muutontarkkailupaikoilla. Vaellus ylti myös Ruotsin puolelle Norrbottenin läänin sisäosiin asti.

Mukana laskennassa oli myös Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen valkoselkätikka-asiantuntija Jari Kontiokorpi.

— Vaeltavat linnut ovat nuoria yksilöitä ja kovin monet niistä kuolevat matkaan. Lisäksi Suomessa on kovin vähän pesimämetsiä, ja talviselviytyminen on ihan avainasemassa.

Talven tullen vaellus pysähtyikin, ja valkoselkätikkoja on havaittu lintujen piharuokinnoilla ja muilla aivan uusilla havaintopaikoilla.

Vaeltajien alkuperä on tuntematon, mutta ilmeisesti jossakin itänaapurin puolella tikkojen pesintä ja talvehtiminen on onnistunut hyvin ja suuri määrä nuoria lintuja on lähtenyt etsimään itselleen elintilaa lännestä.

Voi tosin olla niinkin, että laajat metsähakkuut ovat pakottaneet vaeltajat aiempaa pitemmälle länteen.

Etelä-Karjalassa

eniten reviirejä

Metsähallituksen, BirdLife Suomen ja WWF:n seurantaotannassa löytyi noin 220 vahvistettua valkoselkätikan pesimäreviiriä.

Pesintä painottuu edelleen maan itä- ja kaakkoisosiin Etelä- ja Pohjois-Karjalaan, Etelä-Savoon ja Kymenlaaksoon.

— Etelä-Karjalassa oli 37 varmistettua pesintää ja siihen päälle 23 parireviiriä eli todennäköisesti pesivät tai ainakin yrittivät nekin, Kontiokorpi kertoo.

60 reviiriä on neljäsosa kaikista vahvistetuista. Etelä-Karjala onkin pitkään ollut valkoselkätikan paras maakunta.

— Pohjois-Karjala on kakkonen ja Etelä-Savo kolmas. Tästä on suora yhteys parempiin metsiin itärajan taakse ja kanta saa vahvistusta sieltä.

Metsähallituksen suunnittelija Timo Laine arvioi pesimäreviirien todelliseksi määräksi 350-380.

— Nyt ei ollut enää palkattuja tutkimusavustajia käytettävissä ja laskentaa tehtiin harrastajavoimin. Potentiaalisia paikkoja jäi tarkastamatta ja havainnot osin vajaiksi. Vähemmillä resursseilla tuli samoja tuloksia kuin aiempina vuosina eli kanta vaikuttaa vahvistuvan, Laine päättelee.

Tikkoja tulisi, ei

ole elinympäristöä

Laineen mukaan on tosin surullista, että kun tulisi tikkoja vahvistamaan täkäläistä kantaa, niille ei saada säästettyä elinpiirejä.

— Kattilaan menee sopivaan vaiheeseen ehtineitä tikkametsiä jatkuvasti. Suojelu kun perustuu vapaaehtoisuuteen eikä paremmalle tasolle ole päästy.

Myös Kontikorpea harmittaa, että valkoselkätikalle pesittäväksi sopivia isoja yhtenäisiä lehti- ja lahopuualueita on surkean vähän.

— Lepikot sentään on aiemmin jätetty rauhaan, mutta nyt niitäkin tehdään energiapuuksi. Kaakkois-Suomen ely-keskus on ollut suojelussa tehoton verrattuna vaikkapa Pohjois-Karjalaan.

Uhanalaisen valkoselkätikan kanta on saatu suojelulla ja seurannalla hitaaseen nousuun. Tämän syksyn suurvaelluksen vaikutus pesivään kantaan selvinnee muutaman vuoden päästä.

Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa valkoselkätikka määriteltiin vielä vaarantuneeksi (VU) direktiivilajiksi.