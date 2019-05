Käräjäoikeus tuomitsi tupakkaa Suomeen salakuljettaneen kolmikon 7 kuukauden ehdollisiin vankeusrangaistuksiin

Venäjältä Suomeen tupakkaa salakuljettanut kolmikko on tuomittu seitsemän kuukauden ehdollisiin vankeusrangaistuksiinn Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa.

Syytteen mukaan kaksi miestä ja yksi nainen toivat 485 kartonkia savukkeita Venäjältä Suomeen Nuijamaan rajanylityspaikan kautta alkuvuonna. Tupakat oli kätketty autoon. Tulli takavarikoi viimeisellä tuontikerralla maahantuodut noin sata kartonkia tupakkaa Taipalsaarella sijaitsevasta navetasta.

Miehet olivat kätkeneet tupakat autoon Venäjällä Igor-nimisen miehen toimeksiannosta. Nainen oli ajanut auton Suomeen, minkä jälkeen miehet hakivat auton ja toimittivat tupakat vastaanottajille.

Miehet tunnustivat esitutkinnassa teon. Nainen tunnusti ajaneensa auton palkkiota vastaan Venäjältä Suomeen. Hän epäili, että autossa oli savukkeita.

Käräjäoikeuden mukaan syytteen tueksi oikeudessa esitettiin riittävä näyttö eikä vastaajien syyllisyydestä törkeään veropetokseen jäänyt varteenotettavaa epäilyä. Syytettyjen on täytynyt olla tietoisia siitä, että savukkeet on tuotu maahan veroja maksamatta ja että he ovat salakuljetusketjuun kuuluvina käsitelleet savukkeita merkityksellisellä tavalla.

Oikeus määräsi kolmikon maksamaan yhteisvastuullisesti noin 31 000 euroa vältettyjä veroja ja maksuja korkoineen. Lisäksi jokainen heistä tuomittiin menettämään valtiolle 800 euroa rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä sekä maksamaan valtiolle 80 euroa rikosuhrimaksua.

Syyttäjä oli vaatinut syytetyille vähintään 8 kuukauden vankeusrangaistusta.

Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.