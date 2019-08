Kansalaisaloite vaatii kolikkopelejä pois kaupoista ja kioskeista, mutta Veikkauksen korvaukset ovat tärkeitä pienille liikkeille — Kysyimme liikkeiden edustajilta kolikkopelien eettisyydestä

Veikkauksen peliautomaatteja on Etelä-Karjalassa 558 kappaletta. Veikkaus maksoi maakuntaan myyntipaikkakorvauksia 4,3 miljoonaa euroa viime vuonna.

Keskellä arkipäivää Lappeenrannan keskustan R-kioskissa poikkeaa asiakkaita tasaisena virtana. Moni heistä jättää lotto- tai eurojackpotkupongin. Kioskin peränurkassa on viisi peliautomaattia. Vain yhdellä koneella on nuori mies pelaamassa. Alue on erotettu muusta kioskista punaisella 18+, pelaa maltilla -tarralla.