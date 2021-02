Ruokolahdella valui työkoneesta noin sata litraa hydrauliikkaöljyä tielle

Ruokolahdella tapahtui öljyvahinko tiistaina. Työkoneesta valui noin sata litraa hydrauliikkaöljyä Ruusinmäentielle. Syynä oli hydrauliikkaletkun rikkoutuminen.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan kaivinkone kaapii öljyn saastuttaman pintamaan pois. Päivystävä palomestari Arto Taina kertoi yksiköiden olevan öljyntorjuntatehtävissä vielä kello 17 jälkeen.

– Kyseessä on hiekkapohjainen tie, mutta tien pinta on jäinen. Se on hyvä, sillä öljy ei pääse siitä maaperään imeytymään. Kovin kauaa ei mene, että pinta saadaan koneella kuorittua.

Hälytys öljyvahingosta tuli kello 15.38.