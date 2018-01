Sisältöjohtajalta: Surusta ilon kautta Porilaisten marssiin

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) päätti erottaa valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen. Syynä on Nissisen korkeimmassa oikeudessa saama sakkotuomio virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syyttäjät ilmoittivat aiemmin menettäneensä luottamuksen Nissiseen. Valtakunnansyyttäjä on instituutio, jonka uskottavuuden on oltava täydellisessä kunnossa.

Häkkänen lienee toivonut, että Nissinen olisi itse osannut vetää tuomiosta johtopäätöksen ja eronnut. Kun ei osannut, piti auttaa. Häkkänen toimi jämäkästi. Nissinen jää historiaan sellaisena valtakunnansyyttäjänä, joka ei osannut toimia edustamansa instituution arvojen mukaisesti.

Surkaamme tätä!



Tuoreiden tilastojen valossa työttömyys on alentunut kovalla vauhdilla. Hallituksen asettama 72 prosentin työllisyystavoite on enää 1,3 prosenttiyksikön päässä. Tuskin kukaan uskoi työllisyystavoitteen saavuttamiseen puoli vuotta sitten.

Toivottavasti työllisyyden paranemista juhlitaan samalla voimalla kuin eduskunnan säätämää aktiivimallia vastustetaan. Sen kampittaminen alkaa muistuttaa mantraa, jossa konkretiaa tärkeämpi on uho ja huutamisen voimakkuus.

Kun työttömyyden ongelmat on yleisesti tunnustettu, pitää sen hoitoon panostaa. Aktiivimallissa näyttää olevan selkeitä puutteita, mutta suunta on oikea.

Passiivisesta työttömyyslukujen taivastelusta pitää päästä aktiiviseen työttömiä kannustavaan toimintaan.

Kaikilla menee tässä maassa paremmin, mitä useampi ihminen on töissä.

Iloitkaamme siitä!



Olympialaiset lähestyvät. Samalla alkoi kateuden synnyttämä perusmutina.

Suomen olympiajoukkueessa on yhtä monta taustahenkilöä kuin urheilijaakin. Se on väärin, huutaa toriparlamentti! Mitä taustahenkilöt siellä oikein tekevät, kysyvät urheilutoimittajat.

Takavuosina viiden renkaan kisoihin on taustahenkilöitä lähtenytkin näyttämään suomalaista sisua lähinnä oheismittelöihin. Maailma on nyt monessa suhteessa toisenlainen. Kun talviurheillaan, välinehuollon tarve kasvaa potenssiin kymmenen. Suksien virittäminen mitalivauhtiin alkaa olla sellaista rakettitiedettä, että osaavaa huoltoväkeä on pakko olla paljon.

Jos suksilajien huoltoon ei panostettaisi, saisi urheilukiimainen kansa toki bensaa koneeseensa, kun alettaisiin sättiä urheilijoita ja valmentajia huonosta menestyksestä. Sovitaanko nyt niin, että annetaan taustahenkilöiden auttaa urheilijoita? Ilman heitä urheilijoiden olisi turha Etelä-Koreaan lähteäkään.

Pasila, Porilaisten marssi!