Mökkiyrittäjä tyhjensi jätevesilietettä Saimaan rannalle ja aiheutti terveysvaaran mökkiläisille — Tuomittiin ympäristön turmelemisesta sakkoihin Tuomittu kaatoi kahdeksan kuutiometriä jätevesilietettä noin 50 metrin päähän Saimaan järven rannasta, lähelle lomamökkejä. AOP Kuvituskuva. Käräjäoikeus toteaa tuomionsa perusteluissa, että jätelietteen määrä ei ollut vähäinen.

Mikkeliläinen mökkiyrittäjä tuomittiin ympäristön turmelemisesta Etelä-Savon käräjäoikeudessa tällä viikolla.

Mies tuomittiin 40 päiväsakkoon, joka on tuomitun päivätulojen perusteella 1000 euroa. Lisäksi mies tuomittiin maksamaan valtiolle 500 euroa, jonka hän sai rikoksesta taloudellisena hyötynä.

Mies tyhjensi omistamiensa vuokramökkien talousjätevesilietteen mäen rinteeseen noin 50 metrin päähän Saimaan järven rannasta Mikkelissä. Tyhjennyspaikka oli lähellä lomamökkejä.

Mies tyhjensi lietettä kahdeksan kuutiometriä, ja liete sisälsi WC-vesiä.

Yrittäjällä oli käytössään punainen traktori, johon oli kytkettynä punainen lieteperävaunu. Syyttäjällä oli todisteena kuvia traktorin ajoreitistä ja lietteen tyhjennysalueelta.

Mökkiyrittäjä myönsi menettelynsä, mutta kiisti syyllistyneensä ympäristön turmelemiseen. Hän katsoi itse, että kysymys olisi jätelain rikkomisesta.

Oikeus: patogeenit aiheuttaneet suoraa terveysvaaraa

Käräjäoikeus katsoo, että miehen menettely oli tahallista ja liittyi hänen ansiotoimintaansa eli mökkien vuokraukseen. Kaatamalla jätelietteen luontoon mökkiyrittäjä säästi jäte- ja kuljetuskustannuksissa. Hän ei toimittanut vuokramökkien jätettä kunnan jätehuollon järjestejäviranomaisen osoittamiin käsittelypaikkoihin.

Käräjäoikeus toteaa tuomionsa perusteluissa, että jätelietteen määrä ei ollut vähäinen.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden lausunnossa on todettu marraskuussa 2016, että kyseinen umpisäiliöliete on laadultaan noin kolme kertaa tavanomaista jätevedenpuhdastamolle johdettavaa kotitalousjätevettä väkevämpää. Lausunnon mukaan jätevesi on sisältänyt muun muassa runsaasti ulosteperäisiä mikrobeja.

Ympäristöpalveluiden lausunnon mukaan jo viiden kuutiometrin verran jätevettä yhteen pisteeseen kaadettuna etenee nopeasti pohjavesikerrokseen ja yhtyy pohjavesivirtaukseen. Lausunnossa todetaan, että lietejätteen patogeenit ovat aiheuttaneet suoraa terveysvaaraa tyhjennyspaikan lähiympäristöön.

Käräjäoikeus perustelee tuomiossaan, että mies on aiheuttanut vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Tuomiosta kertoi ensimmäisenä Länsi-Saimaan Sanomat.