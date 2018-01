Vuokratyöläisten määrä vuosikymmenen ennätystasolla, vuokratöihin hakeutumisen taustalla erilaisia syitä — Turkulainen levyseppähitsaaja muutti naisen perässä Lappeenrantaan ja löysi pysyvän työpaikan Työvoimaa vuokraa ja rekrytoi noin 15 – 20 alan yritystä Etelä-Karjalassa. Työsuojelun näkökulmasta henkilöstöpalveluyrityksissä ja vuokratyövoimaa käyttävissä yrityksissä on kirjavuutta. Kai Skyttä Levyseppähitsaaja Tomi Tamminen vaihtoi työn turkulaistelakalla konepajaan Lappeenrannassa. Mies on tyytyväinen omaan polkuunsa.

Moni nuori saa työuransa ensimmäisen palkan henkilöstöpalvelualan yritykseltä.

Eniten vuokratyövoimaa kysyvät kaupat, hotellit, ravintolat ja grillit, ja ne nimenomaan nuoria työllistävät.

Meidän kokemuksemme on myös, että ihmiset muuttavat työn perässä, kun asiat ovat työnantajankin puolelta kunnossa. — Outi Pikkusilta

Nyt pyritään siihen, että entistä useampi alle 25-vuotias löytäisi vuokratyöpaikan.

Työvoimaa vuokraa ja rekrytoi noin 15 — 20 alan yritystä Etelä-Karjalassa.

Tuore puheenjohtaja Sami Hänninen Lappeenrannan Yrittäjät ry:stä vetää omaa Global Work -henkilöstöpalveluyritystään ja uskoo ajatukseen.

Ala on merkittävä nuorison työllistäjä jo nykyisin, sillä joukko tuottaa yleisesti ottaen puolet alan liikevaihdosta.

— Tämä vaihtoehto nuorten työllistämiseen olisi syytä ottaa vakavammin.

Työnteko on pirstaloitunut

Tilastokeskuksen mukaan työvoiman vuokraus- ja rekrytointiyritysten kautta työskenteli lähes 38 000 henkeä vuonna 2016 Suomessa.

Määrä on suurimmillaan kymmeneen vuoteen.

Toimitusjohtaja Merru Tuliara Henkilöstöpalveluyritysten Liitosta huomauttaa, että ala seuraa melko tarkasti taloussuhdanteita.

Kun yrityksillä menee hyvin, myös erilaiset tukipalvelut menestyvät niiden vanavedessä.

Henkilöstöpalveluiden tarve johtuu työelämän muutoksesta.

— Työnteko on pirstalaisempaa, ja jäsenyrityksemme toimivat linkkinä työn ja työntekijän välillä. Joskus kyse on lyhyemmistä työsuhteista, joskus pitemmistä.

Rekrytointiapua kysytään useimmiten pitempiin työsuhteisiin.

Ammatinvaihtajia ja eri elämäntilanteita

Sami Hännisen mukaan aikuisia ohjaa vuokratyöhön usein muutos elämäntilanteessa: Joku haluaa vaihtaa ammattia, joku toinen kaipaa uutta työtä eläkeiän kynnyksellä tai eläkkeelle jäätyään.

— Toiset taas saattavat etsiä työllistymismahdollisuutta uudelta paikkakunnalta, jonne on muutettu puolison työpaikan perässä.

Niin kävi myös levyseppähitsaaja Tomi Tammiselle.

Mies naurahtaa jättäneensä työt turkulaistelakalla, seuranneensa naista Etelä-Karjalaan, ja perhe on perustettu tänne.

Vuokratyö löytyi alkuun lappeenrantalaisesta Jotex Works Oy:stä reiluksi puoleksi vuodeksi.

Saman talon vakituiselle palkkalistalle hän on kuulunut viime kesäkuusta.

— Työssä eikä työpaikassakaan ole ollut valittamista. Muuten varsinaissuomalaisena on pitänyt totutella täkäläiseen puheenparteen.

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton teettämien kyselyjen mukaan työntekijät ovat Tammisen tavoin tyytyväisiä, sillä noin 80 prosenttia suosittelisi vuokratyötä myös muille.

Hänninen myöntää, että vääriäkin olettamuksia kuulee. Pääosin ne juontavat juurensa henkilöstöpalvelualan alkutaipaleeseen 30 – 40 vuotta sitten.

Kai Skyttä Lähes krooninen pula levyseppähitsaajista ja koneistajista sai Jotex Works Oy:n turvautumaan henkilöstöpalveluyritykseen ensi kerran kolmisen vuotta sitten. Kuvassa levyseppähitsaaja Tomi Tamminen.

Noista päivistä alan yrityskulttuuri on tuntuvasti kohentunut, kun on mahdollisuus auktorisoitua ja on sovittu yhteisistä pelisäännöistä.

— Voisi sanoa, että maine laahaa perässä.

”Verkot laajemmin vesillä”

Metallialan yritys Jotex Works Oy Lappeenrannasta turvautui henkilöstövuokraukseen ensi kerran kolmisen vuotta sitten.

Tarvittavaa määrää koneistajia ja levyseppähitsaajia ei tuntunut löytyvän lehti-ilmoituksin eikä työvoimatoimiston avulla.

Sama tilanne yrityksessä on tällä hetkellä.

Toimitusjohtaja Outi Pikkusilta huomauttaa, että ilmeisesti vuokrafirman verkot kalastavat vesissä laajemmin. Se on näkynyt saaliissa.

— Ammattilaisia on löytynyt muilta paikkakunnilta, viimeksi muun muassa Lahdesta. Meidän kokemuksemme on myös, että ihmiset muuttavat työn perässä, kun asiat ovat työnantajankin puolelta kunnossa.

Ensisijaisesti haku on päällä kokeneista osaajista. Pikkusillan mielestä työkokemuksesta on kuitenkin varaa hieman tinkiä, jos tulokkaalla on oikea asenne ja halu oppia lisää.

Hän korostaa, että yritykselle on iso riski investoida henkilöstöön. Henkilöstövuokrauksen etuna on, että työnantaja ja työntekijä saavat tilaisuuden tutustua toisiinsa aidossa työympäristössä.

Metalliyritys on siirtänyt kahdeksan työntekijää vuokrayrityksen kirjoilta omaan vahvuuteensa kolmen viime vuoden aikana.

Osa hoitaa tonttinsa asiallisesti, osa ei

Työsuojelun näkökulmasta henkilöstöpalveluyrityksissä ja vuokratyövoimaa käyttävissä yrityksissä on kirjavuutta.

Isot vakaat henkilöstöpalveluyritykset ovat yleensä järjestäytyneet, ja ne hoitavat asiallisesti oman tonttinsa.

Työsuojelulakimies Aki Eriksson Etelä-Suomen aluehallintovirastosta huomauttaa, että haitarin toisessa päässä on pieniä yrityksiä, joita alalle syntyy ja toisaalta myös kuolee nopeasti.

— Osaaminen vaihtelee hyvin suuresti sekä toimialakohtaisesti että alueellisesti.

Eriksson sanoo usein joutuvansa kummastelemaan, miten vähän henkilöstöhallinnosta saattaa tietää yritys, jonka bisneksen pitäisi perustua juuri henkilöstöhallinnon osaamiseen.

Esimerkiksi työehtosopimusta voidaan tulkita hyvin ylimalkaisesti.

— Kieltämättä tulee mieleen, että se johtuu joko tietämättömyydestä tai siitä, että sopimuksia halutaan kiertää.

Niissä yrityksissä, jotka vuokratyövoimaa käyttävät, on huomattu muun muassa puutteita työhön opastamisessa ja suojainten käytössä.

Eriksson summaa, että mitä enemmän uusia, pieniä ja järjestäytymättömiä henkilöstöpalvelyrityksiä alalle pulpahtaa, sitä vaikeampi työsuojeluviranomaisen on laumaa opastaa ja kaitsea.