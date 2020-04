Etelä-Saimaan verkkolehdessä 7.4. kerrottiin Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyksen jakamisesta kahteen osaan. Uutisessa on virheellinen otsikko siitä, että päivystyksen sisäänkäynti siirtyisi. K-siiven alaoven kautta on kuljettu päivystykseen tähänkin asti. Osa ihmisistä on kulkenut päivystykseen keskussairaalan läpi, ja tätä reittiä pyydetään nyt välttämään.