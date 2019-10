”Mikä sinussa on vikana, oletko tyhmä?” – Lappeenrantalainen yliopisto-opiskelija Meerimaria Ketokulta lopetti alkoholinkäytön opiskelijaelämän kynnyksellä ja koki painostusta juomiseen

Tilastojen valossa raittiiden yliopisto-opiskelijoiden osuus on kaksinkertaistunut 2000-luvulla, mutta lappeenrantalaisten opiskelijoiden mielestä alkoholilla on yhä suuri rooli opiskelijapiireissä. Ylioppilaskunta ja järjestöt panostavat nyt opiskelijatapahtumiin, joiden keskiössä on alkoholin sijaan hyvinvointi.

Mikä sinussa on vikana? Tuo ei tule kestämään! Olet outo. Oletko tyhmä? Sen kun näkisi! Vuosi sitten Meerimaria Ketokulta, 21, sai muilta opiskelijoilta rajuja kommentteja, koska teki päinvastoin kuin moni muu, eli laittoi korkin kiinni yliopisto-opintojen ajaksi.



Lappeenrannan—Lahden teknillisessä yliopistossa kauppatieteitä opiskeleva Ketokulta huomasi heti opiskelijaelämään perehdyttävällä fuksiviikolla, että syksy oli täynnä kosteita tapahtumia. Alkoholia oli tarjolla lähes päivittäin, mutta Ketokulta oli päättänyt, ettei aio edes maistaa.

— Luulin varautuneeni siihen, että opiskelijoiden tapahtumat ja etenkin fuksiviikko ovat alkoholikeskeisiä. Silti todellisuus oli asteen verran enemmän.



Ketokulta kertoi muille heti, ettei juo, jotta hänelle ei tultaisi tarjoamaan alkoholia. Mutta tultiin kuitenkin. ”Kyllä voit yhden ottaa” oli yleinen argumentti. Juomaan ei sentään pakotettu, mutta vahvasti painostettiin.



Raitis nainen kohtasi myös monenlaisia ennakkoluuloja. Osa ajatteli, ettei Ketokulta juo siksi, että suvussa on alkoholismia. Toiset olettivat, että hän on varmaan autolla liikkeellä.

— Tuli sellaisiakin kysymyksiä, että mitä sinä sitten vedät, jos et alkoholia.



Toisinaan iski ulkopuolinen olo. Kun muut korkkasivat illan ensimmäisen juoman tai kilistelivät viinilaseja, Ketokulta hörppäsi vesipullosta tai tilasi kokiksen.

— Vuosi sitten fuksisyksynä oli epävarma olo ja mietin, että onkohan tämä nyt okei. Kysyin tutorilta, että haittaako, jos en juo ollenkaan.

Ketokulta muistaa, että tutoropiskelija ihmetteli kysymystä. Vastaus oli, että ei haittaa.