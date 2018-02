Sammonlahdessa iso vesijohtovuoto — Asukkaille on järjestetty vedenjakelupiste Metsämäenkadun ja Rantahaankadun risteykseen Vesikatkon jälkeen veden laatu voi poiketa totutusta Sammonlahden, Skinnarilan, Uus-Lavolan sekä Ruoholammen alueella. Juhana Nyman Antti Junni ja Toni Huuhilo kunnossapitoyhtiö Elverasta sulkivat katkenneen vesijohdon runkoventtiileitä Metsämäenkadulla Sammonlahdessa.

Metsämäenkadulla Lappeenrannan Sammonlahdessa on katkennut päävesijohto.

Työtä johtava verkostomestari Matti Hirvelä Elverasta kertoo, että tieto vuotavasta vesijohdosta tuli puolenpäivän aikaan.

— Heti sen jälkeen tulimme paikalle. Siinä meni varmaan 10—15 minuuttia ilmoituksesta, että pääsimme paikalle.

Paikalle päästyään korjaajat ryhtyivät sulkemaan vesijohdon runkoventtiileitä. Vielä kello 13.30 aikaan vettä pulppusi katkenneesta vesijohdosta tielle.

— Viisi kappaletta on jo kiinni, tässä on viimeinen. Tämä on iso linja, joten vesimäärä, mikä tulee pihalle on aika iso. Vaikea arvioida tarkalleen, kuinka paljon vettä tulee.

"Satoja kuutioita kuitenkin"

Lappeenrannan Energiaverkkojen verkostopäällikkö Sami Väisänen kertoi hieman ennen kello 15, että vuotokohta on saatu paikannettua.

— Kaikki johdot on saatu suljettua ja paikka tiedetään, joten seuraavaksi alkaa kaivuutyöt ja vuotokohdan korjaaminen.

Töiden kestoa Väisänen ei lähtenyt arvioimaan.

Hänen mukaansa vuodon syystä ole tässä vaiheessa tietoa.

— Se tiedetään vasta sitten, kun vuotokohta nähdään. Vaikea sanoa kuinka paljon vettä on vuotanut — satoja kuutioita kuitenkin.

Lappeenrannan Energia Oy Vedenjakelukärrystä voi hakea vapaasti vettä omiin astioihin.

Vedenjakelupiste järjestetty

Metsämäenkadun ja sen lähikatujen asukkaille on järjestetty väliaikainen vedenjakelu. Vesipiste sijaitsee Metsämäenkadun ja Rantahaankadun risteyksen tuntumassa. Kärrystä voi hakea vapaasti vettä omiin astioihin.

Lappeenrannan Energian tiedottaja Kirsi Ojapelto kertoi iltapäivällä kello 16 aikaan vedenjakeluhäiriön koskevan vain Metsämeänkatua ja sen lähimpiä poikkikatuja.

— Tilanne voi tosin muuttua nopeastikin, Ojapelto sanoo.

Iltapäivällä Metsämäenkatu oli katkaistu ja kaivuutyöt olivat käynnissä rajatulla työmaa-alueella.

Ojapellon mukaan työt jatkunevat koko perjantai-illan ja lauantain vastaisen yön.

— Jälkihoitoa tehdään varmasti vielä ensi viikolle asti.

Vedenpaineet voivat viikonlopun ajan vaihdella läntisen kaupunginosan alueella ja vesi saattaa olla sakkaista. Haitta poistuu juoksuttamalla vettä.

Lappeenrannan Energia Oy Metsämäenkatu on katkaistu ja työmaa-aluetta rajattu.

Vettä varattava katkojen varalle

Vesijohtovuodon vuoksi Sammonlahden alueella voi olla katkoksia vedenjakelussa tänään perjantaina 16. helmikuuta kello 12 alkaen. Alueiden asukkaita pyydetään varaamaan vettä kannuun jääkaappiin sekä kattilaan vesikatkojen varalle.

Vesikatkon jälkeen veden laatu voi poiketa totutusta Sammonlahden, Skinnarilan, Uus-Lavolan sekä Ruoholammen alueella, mutta haitta poistuu juoksuttamalla vettä.

Tilanteesta tiedotetaan

Lappeenrannan Energiaverkot tiedottaa tilanteesta lisää omilla verkkosivuillaan, kaupungin verkkosivuilla sekä somekanavillaan Facebookissa ja Twitterissä.

Tarvittaessa asiakkaita tiedotetaan myös suoraan häiriötekstiviestipalvelulla.