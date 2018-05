Sanapari "asiakkaan itsemääräämisoikeus" raivostuttaa entistä lähihoitajaa — Vanhusten kotihoidon tilanne huolestuttaa todella, hän sanoo

Kotihoidon palvelupäällikön mukaan kotihoidon tilanne on parantunut rutkasti viimeisen vuoden aikana. Teknologisissa palveluissa on otettu vasta alkuharppauksia, hän sanoo.

On olemassa ilmaisuja, jotka saavat imatralaisen Paula Pakarisen, sosionomin, lähihoitajan ja kotipalveluja käyttävän omaisen näkemään punaista.



Yksi niistä on ”asiakkaan itsemääräämisoikeus”. Toinen on, että ”ihmisen on paras asua omassa kodissaan”.

Pakarisen mukaan näiden ilmaisujen taakse on liian helppo lakaista isoja ongelmia, muun muassa vanhusten kotihoidossa.

— Itsemääräämisoikeutta ole se, kun pahasti dementoitunut ihminen jätetään käyttämättä suihkussa, koska hän niin haluaa. Eikä ihmisen ole paras olla omassa kodissaan enää todella huonokuntoisena.



Viimeksi Pakarinen näki punaista lukiessaan Pentti Itkosen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten toimitusjohtajan kolumnin Imatralainen-lehdestä.



Itkonen puhuu kolumnissa digitalisaation hyvistä puolista myös kotihoidossa ja sanoo, ettei henkilökunnan lisääminen ratkaise kotihoidon pulmia.