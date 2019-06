Akkasen mukaan osa ihmisten hyväntuulisuudesta syntyy myös sattumanvaraisista kohtaamisista toistensa kanssa. Joka kerta ajoissa mukana kulkeva, tavattujen kuljettajien nimikirjoituksista täyttynyt lakki on lähes yhtä vanha kuin Akkanen itse.

Vuoksen itärannan suoralla ohi suhahtavien moottoripyörien pärinä kielii siitä, että ajoradalla virittäydytään jo tulevaan. Lähtösuoran kaiteeseen nojaava ruokolahtelainen Tomi Akkanen on radalla kuin kotonaan: sen varrella hän seisoi ensimmäistä kertaa 1970-luvulla ja aina vuosikymmenen taitteeseen, kun ratamoottoripyöräilyn maailmanmestaruussarja järjestettiin Imatralla. Väliin mahtuvat muistojen ajot, jonka jälkeen Akkanen on osallistunut ajoihin jälleen joka vuosi siitä lähtien, kun tapahtuma palasi Imatralle vuonna 2016.

— Ensimmäinen kerta, jonka muistan itse, on kun eno toi Fiatilla navetan mutkan asuinalueen kohdalle, joka oli silloin peltoa. Vettä satoi, ja könötin koko päivän siinä pellolla. Olin 12 tai 13-vuotias. Sitten eno haki pois, Akkanen muistelee ja viittoo kauas kuuluttamon toiselle puolelle kohti kovavauhtista shikaania, joka tunnetaan navetan mutkana edelleen.

Tiettävästi ensimmäistä kertaa Akkanen on ihmetellyt Imatran ajoja kolmevuotiaana vanhempiensa kanssa. Elämäntapa onkin perujaan lapsuudenkodista.

— Isä ajoi rataa 70-luvulla, ja siitä se on se lähtöisin, että meillä kotona seurattiin kaikkea mahdollista. Moottoriurheilun seuraaminen on tullut sillä tavalla verenperintönä, hän muotoilee.

"Yhtään minuttia ei passannut hukata"

Menneinä vuosina Akkanen tapasi viettää Imatralla koko tapahtumaviikonlopun, ja hän majoittui usein ystäväporukkansa kanssa tuttavapariskunnan ulkorakennuksessa vajaan kilometrin päähän ajoradalta.

— Isäukko aikanaan kertoi, kuinka hieno fiilis täällä on iltaisinkin. Sitä fiilistä piti sitten hankkia mahdollisimman paljon. Silloin saunottiin yöt ja oltiin kisapaikalla päivät – ja silti maanantaina hymyilytti, vaikka silmät eivät enää kestäneet auki. Yhtään minuuttia ei passannut hukata, Akkanen muistelee.

Vaikka perinne on jäänyt ja ajoissa käydään nyt kotoa käsin, on tunnelma hänen mukaansa siitä huolimatta yhtä käsin kosketeltavissa.

— Minulle tunnelma tulee siitä, kun saavun paikan päälle aistimaan sitä. Olen tavallaan ottanut perinteeksi, että koitan olla mahdollisimman aikaisin kulmilla nuuhkimassa tunnelmaa ja katselemaan ympärillä vellovaa ihmismassaa. Siinä ei muuta tarvita. Tänä vuonna teen vaikka tuplavuoron töissä, että pääsen perjantaina paikalle hyvissä ajoin.

Karjalainen tunnelma on maailmanluokan valtti

Vannoutuneena moottoriurheilun seuraajana Akkanen on todistanut paikan päältä myös formuloita Italian Monzassa vuonna 2005. Kotinurkilla järjestettävä tapahtuma on paikallisuuden vuoksi erityinen, mutta maailman mittakaavassa siinä korostuvat Akkasen mukaan yhteisöllisyys ja tunnelma.

— Se tunnelma, joka täällä Karjalassa vallitsee, on niin erityinen. On uskomatonta, että tällainen väkimäärä saadaan hymyilemään. Formuloissa käydessäni jengi huuteli toisilleen koko ajan ja käyttäytyi pellemäisestikin. Täällä tuntuu, että jokainen on onnensa kukkuloilla, mikä ei tällaisissa massatapahtumissa ole satavarmaa.

Pitkän historian ja yhteisöllisyyden lisäksi tunnelmaa luo Akkasen mukaan myös vieressä aurinkoisena päivänä kimmeltävä Vuoksi.

— Voisi olla eri asia, jos oltaisiin jossain soramontun pohjalla. Eihän tällaisen luonnonkauniin miljöön puitteita löydy mistään. Vielä jos keli sattuu kohdalleen, niin pahalla tuulella oleva ihminen saa silloin katsoa peiliin, hän hymähtää.

Jasmin Ojalainen Isältä saatu lakki on lähes yhtä vanha kuin Akkanen itse. Sitä on monesti yritetty ostaa.

Varikkoselfieitä ja kohtaamisia Vuoksen varrella

Moottoriurheilufaneja palkitsee myös se, että kuskeihin, mekaanikkoihin ja ajoneuvoihin pääsee vapaasti tutustumaan läheltä ilman, että kukaan tulisi häätämään. Vuosien saatossa varikolla pyörinyt Akkanen on päässyt vaihtamaan muutaman sanan useamman kuljettajan kanssa, ja juttukavereihin lukeutuu muun muassa maailmanmestari Phil Read. Myös paikallisista kuljettajista Juha ja Timo Kallio ovat varikon vakiokasvolle moikkaustuttuja.

— Aina käyn kysymässä, että miten meni ja olen pyrkinyt ennen lähtöäkin käydä huutamassa tsemppiä. Viimeksi Kostamon Erno taisi juosta karkuun, kun menin selfietä ottamaan, Akkanen nauraa.

Hän kertoo, että päivän aikana varikon ja radan väliä taittaa helposti 20 kilometrinkin verran. Tänä vuonna suunnitelma on jälleen sama, eikä suosikkikuljettajastakaan ole epäselvyyttä.

— Toivon ennen kaikkea voittoa Kostamon Ernolle, sillä viime vuonna se oli lähellä. Ja tietysti Kallion Timolle sivuvaunuluokassa, viimeksi kun oli vehkeiden kanssa epäonnea. Suomalaisille nyt etenkin, mutta tietysti kaikille tällaisissa katukisoissa toivoo onnea.

Akkasen mukaan osa ihmisten hyväntuulisuudesta syntyy myös sattumanvaraisista kohtaamisista toistensa kanssa. Tarinoita kuulee paljon, ja ne jäävät mieleen.

— Viimeisimmissä muistojen ajoissa olin taas rampannut koko päivän ympäri ämpäri, ja menin lilluttelemaan varpaita Vuoksen varteen varikkoalueen toiselle puolelle. Siihen tuli vanhempi pariskunta, ja he kertoivat, että ovat aikoinaan 70-luvulla menneet sen saman kiven päällä kihloihin ja tulivat sitä nyt muistelemaan.

Ei ajoja ilman lakkia

Siinä missä kuljettajilla voi olla kisaa edeltäviä rituaaleja, on Akkasellakin oma onnenamulettinsa. Kysyttäessä, mitä ilman ei ajoihin voi lähteä, viittoo hän päälaelleen.

— Olen kuullut, että hattu on peräisin 1973-76 väliseltä ajalta, mutta kukaan ei tiedä tarkkaan, miltä vuodelta. Se on kuitenkin lähes saman ikäinen kuin minä.

Sain sen isältä ensimmäisissä muistojen ajoissa, ja hän oli pitänyt hattua muovipussissa vaatekaapissa. Silloin se oli kuin pakasta vedetty.

Huolella pidetyn lakin käytön jäljet kertovat siitä, mitä se päässä on koettu. Ensisijaisesti hattu todistaa sitä, ketä sen kanssa on kohdattu: valkoinen kangas on täyttynyt lähes kauttaaltaan muun muassa Giacomo Agostinin, Mika Kallion, Teuvo ”Tepi” Länsivuoren, Jim Redmanin, Phil Readin ja rallikuljettaja Markku Alénin nimikirjoituksista.

Jasmin Ojalainen Lakista löytyy nimikirjoitus poikineen. Se päässä on koettu ja nähty paljon.

— Kallion Juha ei meinannut suostua laittamaan nimikirjoitustaan omasta mielestään näin kovaan seuraan, Akkanen naurahtaa.

Siitäkin huolimatta Akkaselle tutuksi tulleen Juha Kallion taidonnäyte koristaa hatun alareunaa. Nimikirjoitusten täyttämä ja historiaakin huokuva hattu herättää huomiota myös muissa moottoriurheilun ystävissä.

— Tätä on monesti yritetty ostaa ulkoilmoissa. Ei millään hirveällä summalla, mutta silti.

Tunnearvoltaan omistajalleen mittaamaton lakki pysyy lähestyvien ajojen alla kuitenkin visusti päässä.