Etelä-Karjalassa on raportoitu 15 uutta koronavirustartuntaa. Maakunnassa on todettu koronatapauksia yhteensä 561, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertoo tiistaina päivitetyssä tilannekuvassa.

Tuoreimmat tartunnat on merkitty koronavirustauti lukuina -taulukkoon 8. maaliskuuta kohdalle.

Koronavirustilanne on leviämisvaiheessa Etelä-Karjalassa. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Alueellinen tilannekuvaryhmä kokoontuu tiistaina keskustelemaan tilanteesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo omat koronalukunsa kello 12.

Altistumislistan mukaan Imatralla Bar Q:ssa illalla 2. maaliskuuta käyneet ovat voineet altistua koronalle. Lappeenrannassa Fitness 24/7 -kuntosalissa on käynyt myöhemmin positiivisen koronatuloksen saanut ihminen.

Mikkelistä Lappeenrantaan iltapäivällä 1. maaliskuuta kulkeneessa linja-autossa matkustaneet ovat myös altistuneet.

Eksoten mukaan koronarokotuksia on annettu 14 303 ihmiselle Etelä-Karjalassa. Rokotuksen on siis saanut 11 prosenttia maakunnan väestöstä. Kaksi koronarokotusta on saanut 2 058 ihmistä.

