Saimaan vesi värjäytynyt ajoittain ruskeaksi Kaukaan tehtaan ympäristössä — syyksi epäillään muuttunutta veden virtausta

Saimaan vesi UPM:n Kaukaan tehtaan ympäristössä on värjääntynyt ajoittain ruskeaksi. Etelä-Saimaaseen yhteyttä ottanut veneilijä kertoo, että Kaukaan tehtaan viereiset vedet ovat olleet ruskeita useamman kerran tänä kesänä.

Lappeenrannan ympäristötoimesta kerrotaan, että sinne tehty kesän aikana kaksi ilmoitusta ruskeasta vedestä Kaukaan tehtaan ympäristössä. Toinen ilmoituksista tehtiin heinäkuussa viikolla 28, toinen tällä viikolla.

Veden laadussa ei ole kuitenkaan ollut mitään poikkeuksellista eivätkä veden laadulle asetetut raja-arvot ole ylittyneet.

— Tehtaalta tuleva jätevesi on puhdistettunakin tummaa. Päästötiedoissa ei kuitenkaan ole havaittu poikkeamia, ympäristöpäällikkö Minna Maunus-Tiihonen UPM Kaukaalta kertoo.

Ruskean veden syyksi epäillään muutosta veden virtauksessa. Normaalisti jätevedet laimenevat Imatran suuntaan mentäessä Saimaan suurille selille, mutta nyt veden virtaus on vienyt ruskeaa vettä Kaukaanselän ja Lappeenrannan suuntaan.

Väri johtuu puuaineesta

Vedessä oleva väri johtuu puuaineesta, joka tehtaan tuotantoprosessissa liukenee veteen. Puhdistettunakin jätevedestä ei tule kirkasta.

— Se muistuttaa väriltään ehkä enemmän olutta, sanoo Maunus-Tiihonen.

Maunus-Tiihosen mukaan ruskea vesi on arvoiltaan reilusti alle ympäristöluvan raja-arvojen. Ruskeaa vettä on ollut sekä Kaukaan tehtaan ja Luukkaansalmen sillan että vanhan lossirannan kohdalla Lappeenrannan kaupunkiin päin mentäessä. Maunus-Tirkkosen mukaan vedestä on otettu vesistönäytteet viime viikolla.

— Vedenlaatua tarkkaillaan, ja jos jotain muutoksia löytyy, toimenpiteisiin ryhdytään.