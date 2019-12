Stora Enso toimittaa massiivipuuelementit 700 oppilaan suomalais-venäläiseen kouluun Pohjois-Helsinkiin. Kohde on ensimmäinen yhtiön massiivipuuelementeistä rakennettu koulu Suomessa.

Stora Enso on valittu puutuotetoimittajaksi Pohjois-Helsinkiin rakennettavaan noin 700 oppilaan kouluun.

Valmistuessaan Suomalais-venäläinen koulu on yksi Suomen suurimmista puukouluista ja ensimmäinen Stora Enson uusiutuvasta massiivipuusta rakennettu koulurakennus Suomessa.

Muualla maailmalla kohteita on jo paljon. Stora Enso on toimittanut viime vuosina ristiinliimattua puuta kymmeniin päiväkoti- ja koulurakennuksiin Euroopassa. Yksin Itävallassa kohteita on yli 50.

Yhtiön lehdistötiedotteen mukaan useissa tutkimuksissa on todettu puupintaisten sisätilojen laskevan käyttäjien stressitasoa ja verenpainetta sekä parantavan keskittymistä. Myös ympäristön kannalta puu on hyvä valinta.

— Puuta käyttämällä rakentamisen aikaiset hiilidioksidipäästöt voidaan jopa puolittaa verrattuna tavanomaiseen rakentamiseen. Lisäksi syntyviä päästöjä kompensoi rakennuksen puuosiin sitoutunut hiilivarasto, kertoo Stora Enson Wood Products -divisioonan liiketoiminnan kehityspäällikkö Antto Kauhanen.

Imatra hylkäsi ekokoulukonseptin

Aiemmin Imatra oli vahvoilla Stora Enson pilottikohteeksi Suomessa.

Stora Enso tarjosi Imatralle yhteistyötä ja uutta ekokoulukonseptia muutama vuosi sitten, kun kaupunki päätti uudistaa kouluverkkoaan ja korvata sisäilmaongelmista kärsivän Mansikkalan yläasteen ja lukion uudisrakennuksella.

Stora Enso olisi toimittanut koulua varten massiivipuuelementit.

Yhteistyötä valmisteltiin usean kuukauden ajan, kunnes syksyllä 2017 kaupunki päätti, ettei suunnittelua sidota yhtiön konseptiin.

Painavin syy oli se, että kaupunki halusi toteuttaa Mansikkalan koulukeskuksen elinkaarihankkeena, jossa toteuttaja kantaa kohteesta vastuun 20—25 vuoden ajan.

—Elinkaaritoimija haluaa varmasti käyttää jo ennestään koeteltuja rakennusratkaisuja, perusteli Imatran silloinen hallintojohtaja Kaisa Heino pilottikohteesta luopumista.

Tuhat kuutiota puuta

Helsinkiin rakennettavassa koulussa puupinnat jäävät paljolti näkyviin.

Stora Enso toimittaa kaksikerroksiseen koulurakennukseen yhteensä noin tuhat kuutiota ristiinliimattua massiivipuuta (CLT) sekä LVL-viilupuuta.

Rakennuksen puumateriaalien sitoma hiilen määrä vastaa noin 280 henkilöauton hiilidioksidipäästöjä vuoden aikana.

Valmiiden puuelementtien asentamisessa hyödynnetään Stora Enson CLT360-mobiiliapplikaatiota. Digitaalisena sovelluksena Stora Enso asentaa puuelementteihin myös kosteutta, lämpötilaa ja ilmanpainetta seuraavia antureita osana massiivipuuelementtien kosteudenhallintajärjestelmää.

Hankkeesta vastaa Senaatti-kiinteistöt ja pääurakoitsijana toimii SRV. Uusi koulu valmistuu elokuussa 2021, jolloin oppilaat aloittavat koulunkäynnin uusissa tiloissa.