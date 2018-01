Tölkki sihahtaa, kun kukaan ei vahdi — Energiajuomien käyttö on vähentynyt kouluissa ja nuorisotiloissa kieltojen vuoksi, mutta kaikkialla valvontaa ei ole: "Megaforce- tai ES-purkki kädessä moni kulkee" Yläkoululaisten mielestä energiajuomat eivät kuulu alle 12-vuotiaille. Marleena Liikkanen Kirsan Trofimov juo energiajuomia säännöllisesti.

Kirsan Trofimov, 16, juo lempienergiajuomaansa Red Bullia muutaman kerran viikossa. Anse Viitanen, 15, hakee energiajuomasta puhtia saliharjoitteluun silloin tällöin ja juo sitä joskus myös maun takia.



Tuuli Sarvilahdelle, 15, energiajuomat eivät maistu.

— En koe, että tarvitsisin lisäenergiaa, Sarvilahti sanoo.

Lappeenrannan Kesämäen koulussa energiajuomat ovat kokonaan kiellettyjä. Kesämäen koulua käyvät Trofimov, Viitanen ja Sarvilahti kertovat, että suurin osa oppilaista noudattaa kieltoa, mutta jotkut ovat siitä huolimatta tuoneet energiajuomia kouluun.



Nuoret kertovat tietävänsä paljon alakouluikäisiä, jotka juovat energiajuomia. Sarvilahti arvelee, että etenkin alle 12-vuotiaat juovat energiajuomia näyttämisen halun takia ja siksi, että se on trendikästä.

Koulut kieltävät energiajuomat

Energiajuomat eivät kuulu koulumaailmaan, linjaa moni lappeenrantalainen koulu. Kesämäen koulun ja Joutsenon koulun rehtoreiden mukaan energiajuomien täyskielto on vähentänyt selvästi oppilaiden energiajuomien nauttimista koulupäivän aikana.

Marleena Liikkanen Anse Viitanen saattaa hörpätä energiajuoman ennen salille menoa.

Kesämäen koulussa asiasta on sovittu oppilaiden vanhempien kanssa, kertoo rehtori Petri Huovila. Oppilaat ovat hänen mukaansa noudattaneet linjausta, ja vain harvoissa tapauksissa energiajuomien käyttö on häirinnyt koulutyötä.

— Energiajuomat eivät ole olleet ongelma. Ne eivät enää oikein ole muodissa, Huovila sanoo.



Joutsenon koulussa energiajuomien käyttö on vähentynyt kiellon jälkeen, kertoo rehtori Heikki Laivamaa.

— Kokonaisuutena ongelma ei ole meidän koulussa kovin suuri. Asiaan on puututtu keskustelemalla.



Saimaan ammattiopistossa energiajuomat on poistettu juoma-automaateista, kertoo palvelujohtaja Riitta Moilanen.

— Emme voi estää sitä, jos opiskelijat ostavat juomia muualta.

Jossain energiajuomia kuitenkin juodaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan energiajuomat kuitenkin maistuvat Lappeenrannassa — etenkin pojille. Energiajuomia juo lähes päivittäin 6,5 prosenttia lappeenrantalaisista ammattikoulussa opiskelevista pojista. Ammattikoululaistyttöjen vastaava prosentti on 1,5.

Lappeenrantalaisista 8.—9.-luokkalaisista pojista 6 prosenttia juo energiajuomia lähes päivittäin. Saman ikäluokan tyttöjen vastaava prosentti on kaksi.

Marleena Liikkanen Tuuli Sarvilahti ei tarvitse lisäpuhtia energiajuomasta.

Energiajuomien käyttöä ei voi valvoa kaikkialla.

— Jos katsotaan tilannetta esimerkiksi kauppakeskus Ison-Kristiinan kulmilla, niin kyllä niitä juodaan. Megaforce- tai ES-purkki kädessä moni kulkee, sanoo nuorisotoimintayksikön päällikkö Kimmo Hölkki Lappeenrannan kaupungilta.

THL on suosittanut, että kauppiaat rajoittaisivat energiajuomien myynnin yli 15-vuotiaille. Myös Suomen vanhempainliitto on kannustanut kauppiaita asettamaan rajoituksia energiajuomien myyntiin.

Kauppa voi asettaa haluamiaan rajoituksia

Laki ei estä energiajuomien myyntiä alle 15-vuotiaille, mutta kauppa voi asettaa haluamiaan rajoituksia energiajuomien myynnille elinkeinovapauden perusteella.



Ison-Kristiinan K-supermarketissa sekä Kannelkadun ja Vapaudenaukion K-marketeissa on tehty periaatteellinen päätös, jonka mukaan energiajuomia ei myydä alle viisitoistavuotiaille, kertoo kauppias Teppo Kylmä.

— Sellainen viesti on annettu nuorille, ja meillä on osastolla ollut laput siitä. Myyjämme käyttävät tervettä maalaisjärkeä ja miettivät: jos olisin vastuussa lapsesta, myisinkö hänelle energiajuomaa vai en.



Kylmän mukaan päätökseen on suhtauduttu myönteisesti.

— Toimimme alueilla, missä on paljon nuoria. Tuntuu siltä, että energiajuomien käytössä on pahin piikki ohi. Nuori väki on aika valveutunutta nykyään.

Myyjämme käyttävät tervettä maalaisjärkeä. Teppo Kylmä

Nuorisotilaan ei saa tulla Megis-tölkin kanssa

Energiajuomat ovat ehdottomassa pannassa nuorisotila Krissessä kauppakeskus Isossa-Kristiinassa.

— Kantamme olemme tuoneet esiin hyvin selkeästi koko nuorisotilan runsaan kaksivuotisen historian, Hölkki sanoo.

Kanta on tullut selväksi myös nuorille.

— Yhden käden sormilla voi laskea ne tapaukset, joissa energiajuomia on jonkun kassissa vilahtanut.