Etelä-Saimaa julkaisi perjantaina 28.6 STT:n uutisen hukkuneesta iäkkäästä 70-vuotiaasta miehestä Kajaanissa. Minä olen 71 vuotta eikä ole tullut kertaankaan mieleen että olisin iäkäs, puhumattakaan vanha.

Kerroin tästä uutisesta optikolle, jolle menin tarkastukseen juuri samaisena päivänä. Nimittävät minua iäkkääksi, siis mielikuvassa ikälopuksi. Nauroimme noin 25-vuotiaan naisen kanssa asialle. Sanoin olevani kypsää 71 vuoden keski-ikää, iäkkyydestä ei tietoakaan. Edes tukka ei ole lähtenyt. Vuosia tulee mutta siitäkään ei tässä ole kysymys.

Totesimme että ei kannata uskoa kaikkia uutisia. Sama sopii suurempiinkin ympyröihin.

Kuka on iäkäs ihminen? Se on itsetuntokysymys. Nykyään alle 80-vuotiaat ovat useimmiten varsin toimintakykyisiä ja tekeviä. Sairaudet vievät oman osuutensa. Se on ymmärrettävää sekä vääjäämätöntä. Mielestäni vanhuuteen ja ikäihmisen määritelmään sopisivat paremmin yli 80-vuotiaat, eivätkä vielä kaikki hekään, eivätkä missään tapauksessa heitä nuoremmat.

Tätähän ei voi kukaan tarkkaan rajata, mutta toimittajien, jotka pyrkivät määrittämään kaikki asiat oman näkemyksensä mukaisesti, ei pitäisi sitä ainakaan tehdä.

Osmo A. Savolainen, Taipalsaari