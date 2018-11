Lauantaina Lappeenrannassa on poutaa, sunnuntaina saattaa jo hipsiä lunta — Teiden pinnat voivat olla paikoin liukkaat

Viikonloppuna ei ole vielä Kaakkois-Suomeen tulossa paksua lumikerrosta. Ilmantieteen laitoksen päivystävän meteorologin Nina Karuston mukaan Kaakkois-Suomessa lauantaista on odotettavissa pääasiassa poutaista päivää, jonka aikana aurinko saattaa näyttäytyä lämpötilan pysytellessä päivällä pikkupakkasen puolella tai lähellä nollaa.

— Lauantai-iltana tähtitaivaskin saattaa olla kirkkaana. Sunnuntaina voi muodostua lumikuuroja, jotka todennäköisesti painottuvat enemmän Etelä-Savon alueelle. Joitain kuuroja voi ulottua myös etelämmäksikin, mutta lumikerros jää vielä ohueksi, Karusto kertoo.

Maanantaina puolestaan Perämereltä saapuva matalapaine voi tuoda kaakkoon enemmänkin lumisateita maanantain ja tiistain välisenä yönä. Karuston mukaan niiden ennustettavuus on tässä vaiheessa heikko.

— Tuolloin voi tulla parikin senttiä lunta, josta voi jäädä maahan jo valkoinen pinta alkuviikon lämpötilojen ollessa viikonloppua kylmempiä.

Myös yöpakkaset jatkuvat.

Teiden liukkautta on Karuston mukaan hankalaa ennustaa. Jos lämpötila on päivällä plussan puolla ja yöksi lämpötila tippuu pakkaselle, voi teiden pinnoille muodostua kuuraliukkautta. Etenkin lähistöllä oleva avoin järvi voi aiheuttaa kuuraliukkautta, kun kosteus tiivistyy tien pintaan.

— Rannikolla liukkautta voi esiintyä lämpötilan ollessa nollassa lauantaina. Ajokeliä on hankala ennustaa. Kuuraliukkaus voi olla hyvinkin paikallinen ilmiö.

Karusto varoittaa, että jos tiet ovat päässeet jäätymään sunnuntaina ja maanantaina sataa lunta, heikentää se heti ajo-olosuhteita.