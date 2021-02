Lauantaina Virolahdella ovelta ovelle kaupitellutta naista epäillään petoksen yrityksestä. Poliisi otti epäillyn kiinni Lappeenrannasta sunnuntaina.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mika Salminen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että epäilty ei ole poliisin tietojen mukaan yrittänyt rokottaa tai tarjota rokoteannosta asianomistajalle.

– Naishenkilö on kiertänyt asunnosta toiseen kaupittelemassa mahdollisesti jotain koronaan liittyvää, tai ainakin keskustelussa on mainittu sana korona. Mitään fyysistä rokotteen antamista tai ruiskuja ei ole ollut, Salminen sanoo.

Tällä hetkellä poliisin tiedossa on tapaukseen liittyen yksi asianomistaja, jolle on yritetty myydä jotain. Poliisi on yrittänyt tavoittaa muita mahdollisia asianomistajia.

Epäilty on kotoisin Kaakkois-Suomesta.

Eksote lähestyy aina ensin kirjeellä tai puhelimella

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula tuomitsee mahdollisen rokotteiden kaupittelun.

– Tällainen toiminta on tietysti selkeästi rikollista. On syytä huomata, että Eksote lähestyy aina ensin kirjeellä tai puhelimella, Karhula muistuttaa sähköpostitse.