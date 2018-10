Auto ruhjoi mopoilijapoikaa Imatralla — Poliisi pyytää havaintoja harmaasta Skoda Octaviasta, jonka kuljettaja yritti kahdesti ajaa mopon päälle

Päälleajajan auto on farmarimallinen Skoda Octavia, jossa on Xenon-valot. Autosta on kuulunut tapahtuma-aikana ulos asti äänekästä musiikkia.