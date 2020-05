Kun korona vähensi töitä, Ville Lantta lähti kiertämään Lappeenrannan leikkipuistoja tyttäriensä kanssa – Nyt he ovat nähneet kaikki 76 puistoa ja tietävät parhaat paikat

– Tämä on maailman parhain puisto!

Lyydia Lantta, 6, roikkuu käsistään karusellista ja iloitsee. Paikka on Vilho Petter Nenosen puisto Rakuunamäellä – tai Heppapuisto, kuten Lantta sitä kutsuu. Puiston vetonaula on näyttävä hevosenmuotoinen leikkiteline.

Lantta tietää mistä puhuu, sillä hän on käynyt kevään aikana Lappeenrannan jokaisessa leikkipuistossa. Niitä on yhteensä 76. Mukana ovat olleet Ville-isä ja pikkusisko Lilian, 4.

– Muita hyviä puistoja ovat Ravunkadun puisto Skinnarilassa ja Raijanpuisto Parkkarilassa, Lyydia Lantta sanoo.

Ville Lantta toimii pesäpalloseura Pesä Ysien toiminnanjohtajana. Kun koronavirus keskeytti urheilutoiminnan, tuli kalenteriin aikaa täytettäväksi.

– Ajatus lähti siitä, että mennään katsomaan, millaisia leikkipuistoja on Skinnarilan suunnalla, kun itse asumme keskustassa. Alun perin ei ollut tarkoituksena, että meidän pitää käydä kaikissa, Ville Lantta kertoo.

Ensimmäiset käynnit leikkipuistoissa Lantat tekivät maaliskuun lopussa. Monet kotia lähellä sijaitsevat puistot olivat toki tuttuja jo entuudestaan. Lista tuli täyteen maanantaina 27. huhtikuuta, kun Lantat kävivät Alminraitin puistossa Rauhassa.

Mika Strandén Hiekkalaatikko kuuluu monien leikkipuistojen perusvarustukseen.

Ei kahta samanlaista puistoa

Leikkipuistoja on hyvin monenlaisia: jossakin saattaa olla vain liukumäki ja hiekkalaatikko, kun taas toisessa puistossa on useita telineitä ja paljon tekemistä.

– Parasta puistoissa ovat karusellit, Lyydia Lantta kertoo mielipiteensä.

Lilian sen sijaan pitää eniten liukumäistä.

Ville Lantta on yllättynyt siitä, kuinka paljon laadukkaita leikkipuistoja Lappeenrannassa on. Niistä on selvästi pidetty huolta.

– Ei ole kahta samanlaista puistoa. Iso kiitos kaupungille siitä, että se on tosi hyvin päivittänyt puistoja uusilla laitteilla, Ville Lantta sanoo.

Lappeenrannan kaupunki kertoo sivuillaan, että leikkikentät siivotaan kerran viikossa. Samalla tarkistetaan silmämääräisesti leikkivälineiden kunto ja tarvittaessa korjataan rikkoutuneet välineet.

Ville Lantta on ollut yhteydessä Lappeenrannan kaupunkiin siitä, että joidenkin puistojen nimi tai osoite on kaupugin sivulla eri kuin paikan päällä olevissa opastetauluissa.

Mika Strandén Siskokset Lilian (vas.) ja Lyydia Lantta viihtyvät leikkipuistoissa kahdestaan.

Parhaista paikoista kerrotaan muillekin

Lähes 80 leikkipuiston joukosta on löytynyt useita kiinnostavia paikkoja. Eteläisin Lanttojen tarkistama puisto on Ylämaalla.

– Yhtenä päivänä oli Ylämaan suuntaan menoa, kun piti viedä tavaroita. Sitten ajateltiin käydä samalla puistossa, kun ei sinne ollut matkaa enää kuin 15 kilometriä. Siellä oli todella hyvä puisto, Ville Lantta kertoo.

Myös Rantapuiston leikkikenttä satamassa on hyvä, mutta siellä on Ville Lantan mukaan aina väkeä. Sen sijaan kaupungin itäosan leikkipuistoissa oli hiljaista, kun Lantat kävivät niissä. Sieltä suunnalta Lantta kehuu Kolmen sukupolven puistoa Joutsenossa.

– Olemme vinkkailleet muutamille puistoissa kävijöille hyvistä puistoista, Ville Lantta sanoo.

Eivät Lantat ole ainoastaan vieraissa puistoissa käyneet, vaan he ovat myös palanneet suosikkipuistoihinsa. Lantta laskeskelee, että lauantai oli heille kuukauden aikana jo kuudes kerta Vilho Petter Nenosen puistossa.

Leikkipuistojen kiertäminen on ollut paitsi hauskaa myös terveellistä.

– Olemme saaneet ulkoilua ja raitista ilmaa. Tulee uni ja ruoka maistuu, Ville Lantta summaa.