Lappeenrantalainen nainen ja hänen miehensä ihmettelivät heinäkuun lopussa tullutta ulosmittauspäätöstä. Päätöksessä luki, että palkasta alettaisiin ulosmitata osa. Outoa ilmoituksessa oli se, että ulosottopäätös oli osoitettu miehelle, mutta ulosotto suoritettaisiin palkasta, jossa työnantajan kohdalla oli naisen työnantajan nimi.

Miehellä on maksamattomia velkoja, minkä vuoksi hänen tulojaan ja omaisuuttaan ulosmitataan tuomioistuimen päätöksellä.

Pariskunnalla on yhteinen tili, jonne molempien tulot ovat menneet jo liki parinkymmenen vuoden ajan.

Nainen soitti heti ulosottovirastoon ja kysyi, miksi hänen palkkaansa oltiin ulosmittaamassa.

– Tuli pahoittelut ja sanottiin, että he laittavat totta kai peruutuksen, nainen kertoo.

Palkka maksetaan pariskunnan yhteiselle tilille

Seuraavana päivänä tuli toinen kirje, jossa oli ulosmittauspäätös eri summalle. Siinäkin oli naisen työnantajan nimi. Nainen lähetti asiasta sähköpostia ulosottovirastoon. Vastauksessa sanottiin, että työntekijä ei ole voinut tietää, että naisen palkkatulo maksetaan jonkun toisen tilille.

Hän vastasi, että hänen palkkansa maksetaan pariskunnan yhteiselle tilille.

– Tällaisia mokia ei saisi sattua. Tämä on noloa ja koskee henkilökohtaisia tietoja. Mieheni ei liity mitenkään minun työpaikkaani.

Nainen keskusteli ulosoton virheestä työnantajansa kanssa. Hänen mukaansa työnantaja sanoi, että hän ei olisi huomannut, että ulosotossa olevan nimi ei ollut työntekijän.

– En ole ikinä kuullut tällaista tapahtuvan, nainen sanoo.

Nyt naista jännittää, onko ulosottoviraston lähettämä peruminen ehtinyt ajoissa palkanlaskentaan, vai onko hänen ensi viikolla maksettavasta palkastaan ulosmitattu osa.

Lähtökohtaisesti palkka on tilin omistajan

Kukin vastaa itse veloistaan, eikä puolison palkkaa ulosmitata toisen puolison veloista. Tilanne on eri, jos kyse on takauksesta tai toisen henkilön velkaan annetun vakuuden perimisestä.

– Ulosottomiehellä on esitieto siitä, että kenen nimissä tili on. Lähtökohta on, että palkka on sen, joka tilin omistaa, johtava kihlakunnanvouti Nina Wiberg Etelä-Karjalan ulosottovirastosta sanoo.

Lähtökohta on, että palkka on sen, joka tilin omistaa. — Nina Wiberg

Tieto siitä, että tili on pariskunnan yhteinen pitäisi näkyä esitiedoissa, mutta niin ei välttämättä aina ole.

– Palkan ulosmittausta edeltää ennakkoilmoitus. Silloin henkilöllä on mahdollisuus reagoida ja sanoa, että en ole siellä työssä tai että se on puolisoni työpaikka. Työantaja ilmoittaa, mikäli saa maksukiellon, mutta velallinen ei ole kyseisen työnantajan palkansaaja, Wiberg sanoo.

Pankki suosittelee omaa tiliä omia tuloja varten

Pariskunnat avaavat yhteisiä tilejä yleensä yhteisten menojen ja tulojen hoitamiseen, myyntijohtaja Elina Ikonen Etelä-Karjalan osuuspankista kertoo.

– Yleensä siinä kohtaa, kun tulee yhteisiä lainoja, avataan perheen yhteinen tili.

Ikosen mukaan vanhalla polvella on nuorempaa polvea tyypillisempää se, että kaikki kotitalouden tulot ja menot kulkevat yhteisen tilin kautta.

Nuorilla pariskunnilla on tyypillisesti omat palkkatilit sekä yhteinen taloustili.

– Kumpikin maksaa yhteiselle tilille oman osuutensa.

Yhteisen tilin etuna on se, että yhteiselle tilille tulleet rahavirrat ovat helposti todennettavissa: kuka on maksanut, mitä ja milloin.

Ikosen mukaan ulosottotilanteissa tilin omistajien kannattaa olla yhteydessä ulosottoviranomaiseen ja selvittää, mikä osuus tilin varoista kuuluu kenellekin.

Sitä varten voi joutua esittämään viranomaisille esimerkiksi palkkakuitteja tai päätöksiä maksettavista etuuksista.

Jos yhteisen tilin omistajista toinen kuolee, tilin käyttöä voidaan joutua jäädyttämään tai rajoittamaan kunnes kuolinpesän tilanne selviää perunkirjoituksessa.

– Ilman muuta pesänselvityskulut ja hautajaiskulut maksetaan yhteiseltä tililtä. Ne huomioidaan perunkirjoituksessa vainajan kuluina.

Elossa olevan tilin omistaja voi nostaa palkkansa, eläkkeensä tai muut tulonsa yhteiseltä tililtä.

Ikosen mukaan suositus on se, että jokaisella olisi oma henkilökohtainen tili, jonne palkka tai muut tulot tulevat. Yhteisiä menoja tai tuloja varten voi olla yhteinen tili.

– Jos joku haluaisi, että meidän talouteen ei tule muita tilejä kuin se yksi ja ainut yhteinen tili, kyllä me siitä keskustelemme asiakkaan kanssa. Kerromme, minkälaisia tilanteita voi tulla vastaan.