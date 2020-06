Kaksi nuorta pääsi Lappeenrannassa unelmaduuniinsa: Inka Rauhala tekee taidetta kaupungin ankeimpiin portaisiin, Alex Lindholm tuottaa videoita lempimestoistaan

Kylläpä on kuolleen näköinen paikka keskellä keskustaa.

Näin kertoo usein ajatelleensa Inka Rauhala, 18, kun hän on kulkenut Lappeenrannan poliisitalon vierestä alas parkkitasoon johtavien portaiden vierestä.

– Monelta muultakin olen kuullut, että paikka kaipaisi pientä piristystä, kun se näyttää niin ankelta, Rauhala kertoo.

Tilaisuus vaikuttaa asiaan tuli tänä keväänä, kun Lappeenrannan kaupunki pisti pystyyn Unelmaduuni 2020 -kilpailun. Kilpailussa nuoret saivat ideoida kesäksi itselleen unelmaduunin, jossa he voisivat hyödyntää omaa osaamistaan kaupungin imagon hyväksi.

Inka Rauhalan ei tarvinnut kauan miettiä omaa unelmaduuniaan: hän on opiskellut eskari-ikäisestä asti kuvataidekoulussa, joten hän tarjoutui maalamaan julkisen taideteoksen kaupungin ankeimpiin rappusiin.

Kiinni veti. Inka Rauhalasta tuli toinen kaupungin unelmaduunari. Toinen on Alex Lindholm, 16, joka haastattelee kaupunkilaisia ja tekee videomateriaalia Lappeenrannan tunnetuimmista paikoista. Lindholmin tarkoitus on tuoda paremmin esille Hiekkalinnan kaltaisia kaupungin matkailulle tärkeitä nähtävyyksiä.

Minttu Kokko Alex Lindholm ja Inka Rauhala saivat kaupungilta kesäduunin, jossa he voivat toteuttaa itseään ja samalla parantaa kaupungin imagoa.

Kaksi aihetta puntarissa

Unelmaduuni on periaatteessa kahden viikon eli 60 tunnin pesti, mutta Inka Rauhala on varautunut jakamaan työskentelyn pidemmällekin ajalle.

Toistaiseksi taideteos on luonnosvaiheessa. Viimeistelyssä on kaksi aihetta: toinen on saimaannorppa ja vedenalainen maailma, toinen pop art -tyyppinen työ, jonka innoittajana ovat olleet Roy Lichtenstein teokset.

– Itselleni mieleen tuli Lappeenrannasta ensimmäisenä saimaannorppa, mutta kun laitoin eteenpäin maalauksia, kaupungilla tykkäsivät myös pop art -työstä. Tein sitten kaksi luonnosta.

Toistaiseksi on vielä auki, kumpi aiheista toteutuu, vaiko kumpikin. Joka tapauksessa maalauksesta tulee sen kokoinen, että se erottuukin katukuvassa ja piristää paikkaa. Työ tai työt on tarkoitus maalata jonkinnäköisillä pintaan sopivilla maaleilla, ei spreijaten.

– Minulle ominaisinta on maalaus, kun en ole spraymaalien kanssa toiminut.

Mentoreina johtoporras

Alex Lindholmiin kaupunkilaiset voivat törmätä kaduilla heinäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla. Lindholm katsoo, että kaupungin matkailutäkyt ovat kyllä esillä hyvin nytkin, mutta parantamisen varaakin on.

– Varsinkin Myllysaari on hieno paikka, jossa tulee kavereiden kanssa hengailtua paljonkin, Lindholm sanoo.

– Työni avulla esimerkiksi Lappeenrantaan vasta muuttaneet saavat tietoa kaupungin kiinnostavista paikoista, Lindholm sanoo.

Unelmaduuneissa Inka Rauhalaa mentoroi kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä. Videomateriaalia tuottavan Alex Lindholmin mentorina toimii matkailujohtaja Mirka Rahman.

Unelmaduunarit kertovat, että kaupungin työstä maksama korvaus on ihan hyvä. Inka Rauhala voi sen turvin paneutua loppukesän syksyllä alkaviin ylioppilaskirjoituksiin.

Rauhala opiskelee Lappeenrannan lyseon lukion taideluokalla. Ensi kevään jälkeen hänen haaveissaan ovat opinnot, joissa voisi jotenkin yhdistää taidetta, historiaa ja uskontoa.

Alex Lindholm aloittaa ensi syksynä toisen vuoden Kimpisen lukiossa. Häntä kiinnostaisi vastaisuudesskin videoiden teko tai ainakin luova tai taidealan työ, jossa työnkuvaan voisi itse vaikuttaa.

Unelmaduunareiden töitä pääsee kesän aikana seuraamaan Lappeenrannan kaupungin sosiaalisen median kanavissa.