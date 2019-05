Poikkiristikosta puuttuu pultteja, maatuet ovat väärässä paikassa – Saimaan kanavan rautatiesillan erikoistarkastuksessa havaittiin korjausta vaativia puutteita

Saimaan kanavan ylittävän ratasillan erikoistarkastuksessa on havaittu korjausta vaativia puutteita.

Sillan maatuet ovat väärässä asennossa ja poikkiristikosta puuttuu pultteja, jotka ovat vuosien saatossa katkenneet.

Tekniikka ja ympäristö -osaston osastonjohtaja Minna Torkkeli Väylästä kertoo, että sillan korjaussuunnitelman tekeminen on käynnistetty välittömästi tarkastuksen valmistuttua.

— Maatukien laakerit korjataan oikeaan asentoon ja ristikoston pultit korjataan. Sen jälkeen pistetään mittausohjelma siihen. Sitten päätetään taas jatkotoimista. Toivottavasti pääsemme nostamaan junien nopeutta.

Junaliikenne sillalla jouduttiin keskeyttämään huhtikuun lopulla, kun sillan rakenteissa havaittiin poikkeuksia. Välittömien korjaustöiden jälkeen junat ovat kulkeneet sillalla alennettua nopeutta.

Torkkelin mukaan sillan liikehdinnälle ei löytynyt yhtä yksittäistä syytä. Tarkastuksen havaintojen mukaan sillan maatuki on liikkunut joitain senttejä tai sitten se on rakennettu alkujaan väärään paikkaan.

— Se ei ole ihan siinä paikassa, missä sen suunnitelmien mukaan pitäisi olla. Väärä asento on rasittanut pultteja. Ne ovat nitkuttaneet vuosikymmeniä ja lopulta katkenneet. Poikkiristikko on kiinni päistään, mutta välikiinnitys on osittain irti.

Tarkastuksen mukaan myös vanhan sillan vieressä oleva uuden sillan työmaa ja sillan ikä ovat vaikuttaneet tilanteeseen.

Kai Skyttä Junat ajavat Saimaan kanavan ylittävällä ratasillalla toistaiseksi alennettua nopeutta.

Sillan korjaus ei Torkkelin mukaan ole poikkeuksellisen suuri urakka.

— Odotimme paljon mittavampia toimia. Korjauksia tehdään, että tilanne saadaan vakaammaksi.

Junaliikenne keskeytettiin huhtikuussa riskien minimoimiseksi.

— Katsoimme, että liikenne oli pakko keskeyttää ja tehdä varmistustoimenpiteet, ettei tapahdu mitään.

Sillan korjausaikataulu ei ole vielä lyöty lukkoon. Torkkelin mukaan suunnittelutyön pitäisi valmistua 1–2 viikossa. Sitten päästään rakentamaan.

— Tällä hetkellä uskomme, että työ valmistuu kesäkuun aikana, mutta tarkkaa aikaa ei voi luvata, kun ei ole vielä suunnitelmaa.

Myös kustannukset ovat vielä selvittämättä.

— Varmasti summassa on viisi numeroa, mutta onko siinä kuusi numeroa, sitä en osaa sanoa. Näillä töillä varmistetaan, että silta kestää vielä 1,5 vuotta ennen kuin uusi silta saadaan käyttöön.

Tavoitteena on, että silta saadaan korjattua sellaiseksi, että se kestää käytössä vielä puolitoista vuotta. Sitten tarkoitus on siirtyä käyttämään uutta siltaa.