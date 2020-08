Eksotelta tuoreet koronaohjeet varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen: Näissä tilanteissa lapselle tehdään koronatesti

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on tarkentanut paikallista ohjeistustaan koronatilanteesta sekä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistumisesta. Ohje on laadittu torstaina 20. elokuuta.

Lappeenrannan kaupunki on lähettänyt yleisohjeet flunssaoireista huoltajille, joiden lapset kuuluvat varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Toimintaa oireiden mukaisesti

Jos oireena on vain nuha, Eksote suosittaa 1–2 vuorokauden seurantaa kotona. Allergialääkettä voi myös kokeilla, jos kyseessä saattaa olla allerginen nuha. Ellei oire lievity, lapselle tehdään koronatesti. Lapsi on poissa päiväkodista tai esiopetuksesta, kunnes negatiivinen testitulos on saatu tai lapsi on ollut oireeton kaksi päivää.

Jos lapsella on myös yskää, kuumetta tai ripulioireita, hänet testataan vuorokauden kuluttua sairastamisen jälkeen. Lapsi odottaa kotona negatiiviseen tulokseen saakka tai kaksi oireetonta päivää.

Pitkittyvässä taudissa päiväkotiin tai esiopetukseen tulee palata oireiden mukaan. Epäselvissä tilanteissa voi olla yhteydessä päivystysapuun tai terveys- ja hyvinvointiasemille, joista saa ohjeistusta.

Uusintatestausta tulee harkita tapauskohtaisesti, jos lapsen oireilu jatkuu pitkään.

Jos perhe ei halua tai suostu viemään lasta koronatestiin, hän voi mennä päiväkotiin tai kouluun oltuaan kaksi päivää oireeton. Eksote odottaa sosiaali- ja terveysministeriön tarkempaa ohjeistusta aiheesta lähiaikoina.

Jos lapsi tai oppilas sairastuukesken päivän, tulee hänet ohjata erilliseen tilaan odottamaan hakijaa ja hänet tulee suojata maskilla.

Etäyhteyttä käytetään tarvittaessa

Neuvolatoiminnan ja oppilashuollon vastaanotoille voi tulla ilman flunssa- tai vatsatautioireita. Jos lapsella tai saattajalla on sairausoireita, tapaamista siirretään tai osa asioista käydään läpi etäyhteydellä. Kiireellisissä asioissa tulee ottaa yhteyttä omaan neuvolaan tai koulun oppilashuollon palveluihin. Lisätietoa niistä saa Eksoten sivuilta.

Matkustusohjeiden karanteeniohjeet koskevat kaikkia. Riskimaasta saapuvan negatiivinen koronatesti ei mahdollista aiempaa palaamista kouluun tai työpaikalle. Matkan aikana tulee seurata THL:n ja STM:n maakohtaista ohjeistusta.

Eksote tulee muuttamaan ohjeistustaan valtakunnallisen ja paikallisen epidemiologisen tilanteen ja ohjeistuksen muuttuessa.