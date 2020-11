Imatran Meltolassa asuvan Salme Roinisen tontin vieressä kasvavassa kuusessa on jo parin viikon ajan majaillut toistakymmentä harmaahaikaraa.

Roinisen mukaan suurikokoisia lintuja on saattanut kiikaroida suoraan olohuoneen ikkunasta.

– Ne yöpyvät kuusessa ja lähtevät aamuisin kello 9–10 aikaan lentelemään Mellonlahden ylle, jossa ne käyvät kalastelemassa. Haikarat viihtyvät hyvin Haikolankadun puoleisella rannalla.

Roininen kertoo yrittäneensä kuvata haikaroita niiden istuskellessa kuusen oksilla. Hänen mukaansa linnut ovat kuitenkin kovin arkoja eivätkä päästä lähelle.

– Viime viikonloppuna kävin kuitenkin mieheni kanssa kävelyllä patotiellä. Hän otti mukaan kameran, joten kauempaa kuvien ottaminen lopulta onnistui.

Jussi Murtosaari Harmaahaikaralla on korkeutta noin metrin ja sen siipien kärkiväli on 155-195 senttimetriä. Kuvan haikara ei liity juttuun.

"Mukava niitä on seurata"

Roiniset ovat asuneet Meltolassa jo parisenkymmentä vuotta. Sinä aikana he eivät ole harmaahaikaroita koskaan alueella nähneet.

Harmaahaikara on näyttävän kokoinen lintu: Korkeutta sillä on noin metrin verran, ja siipien kärkiväli on puolestatoista metristä kahteen metriin.

– Mukava niitä on seurata. Välillä ne yrittävät laskeutua myös meidän pihan puolelle, mutta tässä ei ole oikein niille sopivaa puuta. Ilmeisesti iso kuusi antaa turvaa, joten siinä ne tykkäävät yöpyä.

Roininen vinkkaa, että parhaiten harmaahaikarat voi bongata Mellonlahden rannalta aamun tunteina.

– Tosin kävin juuri kävelyllä kello 15–16 aikaan, ja silloinkin ne siellä vielä lentelivät. Usein ne näkee lentävän Haikolankadun rannalta Ovakon suuntaan.

Roinisen mukaan harmaahaikaroista saattaa tehdä myös äänihavaintoja. Tosin kovaäänistä rääkäisyä Roininen ei kovin viehkeänä pidä.

Noin kymmenen haikaran yhteisö on viihtynyt Haikolankadun varrella jo parin viikon ajan. Roinein miettii, suuntaavatko ne kohta muille vesistöille, jos yöpakkaset alkavat lintujen varpaita paleltaa.

– Hienoahan se olisi jos harmaahaikaroista saataisiin Mellonlahdelle jokavuotisia vieraita, hän sanoo.

Kimmo Roininen Salme Roinisen mukaan harmaahaikara on arka lintu, joka ei päästä lähelleen.

Havainnot selvässä kasvussa

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Juha Juuti kertoo harmaahaikaroiden esiintymien olevan Imatran seudulla selvässä kasvussa. Vuodesta 2010 lähtien havainnot ovat lisääntyneet joka vuosi.

– Viimeisen kolmen vuoden aikana havaintoja harmaahaikaroista on tehty täällä läpi talvikauden eli joulukuusta maaliskuuhun saakka. Mitä lämpimämpiä talvet on, sitä enemmän havaintoja tehdään, Juuti sanoo.

Harmaahaikaroita on bongattu Imatran lisäksi muun muassa Rautjärvellä, Lappeenrannassa, Savitaipaleella ja Taipalsaarella. Määrät vaihtelevat 1–2 yksilön paikkeilla, mutta joskus on tavattu viisikin yksilöä kerralla.

– Yli kymmenen harmaahaikaran havainto on kyllä hieno. Todennäköisesti niitä on kerääntynyt pienempien vesien ääreltä nyt samaan paikkaan ruokailemaan.

Juutin mukaan Vuoksi on harmaahaikaralle otollinen paikka tähän aikaan vuodesta, sillä virtaava joki pysyy ilmojen viiletessä sulana. Kalaa on siis tarjolla läpi talven. Toinen hyvä paikka hänen mukaansa on Kaukaan tehtaan edusta.

– Jos kovia pakkasia alkaa tulla, vetäytyvät ne etelämmäksi sulien vesien äärelle, meren rannalle. Jos meren rannatkin jäätyy, siirtyvät ne Tanskan salmeen tai Ruotsin rannikoille. Sen pidempiä matkoja harmaahaikarat eivät tee.

Juha Juuti vinkkaa, että harmaahaikaroita tarkkaillessa kannattaa mukaan ottaa kiikarit tai kaukoputki.

– Harmaahaikaralla on hauska tapa kalastaa. Se nappaa kalan ensi poikittain nokkaansa ja pyöräyttää sen sitten ilmassa voidakseen nielaista kalan pää edellä.