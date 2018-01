Bio Vuoksessa kävi 37 000 katsojaa vuonna 2017 — Tuntematon oli katsotuin Etelä-Karjalassakin Tuntematon sotilas vyörytti Etelä-Karjalan leffateattereissa. Yösyöttö nousi rahakiistan vuoksi kärkeen Imatralla ja Parikkalassa. Kai Skyttä Bio Vuoksen yleisömäärä on vakiintunut reiluun 35 000:een.

Elokuvateatteri Bio Vuoksi pitää kiinni katsojistaan. Imatralaisteatterin yleisömäärä kasvoi 20 prosenttia Finnkinon Etelä-Karjalaan tulon myötä vuonna 2015 ja on vakiintunut runsaaseen 35 000:een. Tänä vuonna katsojia on käynyt 37 000.

Lappeenrannan perinteisten elokuvateattereiden alasajon myötä kiinnostus Vuoksenniskan funkkisteatteriin on lisääntynyt.

— Päivittäin tulee kyselyjä esityksistä, maksutavoista ja toiveiden toteutuksesta, teatterin yrittäjä Sanna Ilonen kertoo.

Bio Vuoksen yleisömäärää kasvatti kuluvana vuonna myös Yösyöttöä koskenut rahanjakokiista, joka piti elokuvan pois Finnkinon teattereista yli kaksi kuukautta.

Kotimainen komedia on imatralaisteatterin toiseksi katsotuin leffa vuonna 2017.

Yösyöttö ei pärjännyt Järven tarinalle

Kino Patteryssä Yösyöttö-kiista vei elokuvan jopa vuoden katsotuimmaksi, ohi elokuvavuotta hallitsevan Tuntemattoman sotilaan. Patteryn yleisömäärä putosi 4 500:sta runsaaseen 3 000:een, sillä Yösyötöstä ei ollut Järven tarinan korvaajaksi.

Finnkino ei kerro teatterikohtaisia katsojalukuja. Ketjun yleisömäärä selviää, kun Suomen Filmikamarin selvitys valmistuu alkuvuonna. Elokuva Luotolalla kävi tammi-maaliskuussa, ennen kuin Finnkino osti perheyrityksen, 13 800 katsojaa.

Pörssiyhtiön ja yksityisten teattereiden katsotuimpien elokuvien listat ovat Yösyöttöä lukuun ottamatta pitkälti samanlaiset. Tuntematon sotilas ja muut kotimaiset elokuvat sekä lastenleffat houkuttelevat enimmät yleisömäärät kaikkiin teattereihin.

Etelä-Karjalan elokuvavuoden yleisösaldo, ja perinteisten elokuvateattereiden hävityksen vaikutus Finnkino Strandissa käyntiin selviää alkuvuodesta. Nyt saatavilla olevilla luvuilla maakunnan elokuvayleisön määrä on säilynyt ennallaan.

Koko maan elokuvateattereissa rikkoutuu todennäköisesti yhdeksän miljoonan leffakäyntikerran raja. Viimeksi sen yli on astuttu vuonna 1983. Rajaa on hivuteltu hyvinä viime elokuvavuosina, mutta Tuntematon sotilas siivittää nyt sen yli.

Katsotuimmat elokuvat 2017

Bio Vuoksi

1 Tuntematon sotilas.

2 Yösyöttö.

3 Napapiirin sankarit 3.

4 Itse ilkimys 3.

5 Onneli, Anneli ja salaperäinen muukalainen.

6 Pirates of the Caribbean.

7 Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset.

8 Ikitie.

9 Kaunotar ja hirviö.

10 Se.

Finnkino Strand

1 Tuntematon sotilas.

2 Napapiirin sankarit 3.

3 Star Wars: The Last Jedi

4 Itse ilkimys 3.

5 Pirates of the Caribbean.

6 Se.

7 Autot 3.

8 Onneli, Anneli ja Salaperäinen muukalainen.

9 Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset.

10 Ikitie.

Kino Pattery

1 Yösyöttö.

2 Tuntematon sotilas.

3 Onneli, Anneli ja Salaperäinen muukalainen.

4 Napapiirin sankarit 3.

5 Paddington 2.

6 Ikitie.

7 Smurffit.

8 Vaiaina.

9 Pirates of the Caribbean.

10 Armoton maa.